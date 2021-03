Van het strand op Gran Canaria naar de Spelen van Lake Placid: het ‘miracle on ice’ van Oranje

MXGP in Oss en seizoens­start uitgesteld vanwege coronavi­rus

23 maart De wedstrijd in het WK motorcross in Oss, gepland voor 23 mei, wordt verplaatst. Dat maakte organisator Ebert Dollevoet bekend via de officiële kanalen van de MXGP-wedstrijd. Daarmee is ook de start van het WK-seizoen voorlopig uitgesteld.