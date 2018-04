Van Kasteren besluit Morocco Desert Challenge met derde etappezege

Mannen Oran­je-Rood maken feest compleet en schrijven historie

18:04 Na de hockeysters van Oranje-Rood hebben ook de mannen zondag een ticket voor de play-offs veroverd. In Eindhoven won de ploeg van coach Lucas Judge met 5-2 van HGC. Het is voor het eerst in de historie van Oranje-Rood en voorloper Oranje Zwart dat zowel de mannen als de vrouwen de play-offs bereiken.