Van Kasteren: ‘Hopen dat Van den Brink de truck in het bivak krijgt’

,,Nu moeten we hopen dat Martin de truck in het bivak krijgt en verder kan", aldus Van Kasteren, die zelf als zeventiende aan de meet kwam nadat hij assistentie had verleend. ,,De truck van Martin liep nog op 4 of 5 cilinders. Het gebrek aan vermogen zorgde voor problemen op een duin. De truck kantelde en ging vier keer over de kop.’’

Van Kasteren junior, Erwin van den Bosch uit Wintelre en Frank van Hoof uit Vessem waren er snel bij. ,,We hebben de Sherpa overeind en vervolgens rechtgezet. De schade was behoorlijk. Wij zijn vervolgens verder gegaan.” Hun achterstand in San Juan de Marcona op dagwinnaar Eduard Nikolaev bedroeg uiteindelijk 1.09.30 uur. ,,Ik ben blij dat we er zijn. Het was heel lastig voor ons. Naast het vervelende ongeluk van Martin hebben wij veel tijd verloren bij het vinden van twee waypoints. We hebben zeker 17 kilometer te veel gereden om de controlepunten te vinden. We hebben vanaf het laatste meetpunt tot aan de finish zo hard mogelijk gereden. Dat ging best lekker. daar moeten we ons maar aan vasthouden en hopen dat het morgen allemaal iets beter gaat. Er komen nog genoeg dagen om dat te verbeteren.”