Van Kesteren ziet verbetering bij de handballers van PSV: ‘We willen hoger eindigen van vorig jaar’

De 29-35 tegen Volendam was de tweede nederlaag op rij voor de Eindhovenaren. Een derde zware wedstrijd wacht. ,,Tegen Hellas, nog een titelkandidaat", vertelt speler Twan van Kesteren. ,,Dat zal weer een lastige pot worden.” Somber zien ze de rest van het seizoen niet in. ,,We hebben nu toevallig drie zware tegenstanders gehad, maar met het team dat er staat, gaan we het genoeg tegenstanders lastig kunnen maken.”

Er zijn aardig wat mutaties doorgevoerd voor de start van het seizoen. Van Kersteren: ,,We zijn een paar jongens kwijtgeraakt, zo zijn er twee naar de concurrent Tachos vertrokken en besloten andere spelers te stoppen met handballen.” Maar er kwam ook vers bloed, een paar jeugdspelers heeft de stap naar het herenteam gemaakt en keeper Frank Schampaert keerde terug op het oude nest na omzwervingen bij onder andere Apollo en GHV.

Ook is Van Kesteren blij met de terugkeer van Maarten Renders. ,,Maarten is langdurig geblesseerd geweest. Hij is een belangrijk onderdeel geweest van onze promotie naar de eredivisie, dat hij weer mee kan spelen is mooi voor hem en voor het team.”

Vertrouwen tanken

Ondanks het verlies tegen Volendam was het niet alleen maar kommer en kwel, Van Kesteren speelde met twaalf doelpunten een goede wedstrijd. ,,Zelf goed spelen en veel scoren is leuk, maar dat we met het team goed spelen, vertrouwen kunnen tanken en vervolgens de twee punten kunnen pakken is veel belangrijker. Met vlagen liep het op rolletjes vandaag, maar we verliezen de wedstrijd omdat we niet fel genoeg waren en te veel persoonlijke fouten maakten.”

Voortborduren op de positieven van vorig seizoen en afgelopen wedstrijden is het devies. ,,We willen hoger eindigen dan vorig jaar, toen zijn we net boven de streep geëindigd. Als we de persoonlijke fouten eruit halen, ervoor zorgen dat we fel op de tegenstander zitten en het plan goed uitvoeren, geloof ik dat we met deze selectie mee kunnen draaien in de middenmoot", vertelt Van Kesteren vol vertrouwen.

Kriebels

Vertrekken bij PSV voor een kans om hogerop te komen is geen optie voor de steunpilaar van het team. ,,Tachos heeft mij ook gevraagd om bij hen te komen spelen, maar dat zag ik niet zitten. Tuurlijk kriebelt het om te kijken waar je plafond ligt, maar je levert zo veel in. Alle extra tijd die je besteedt aan reizen en trainen, wordt afgesnoept van je sociale leven en tijd die je besteed met vrienden en familie. Daarnaast ben ik ook nog trainer van deze gasten hier", zegt hij wijzend naar een paar jeugdspelers op de tribune. ,,Dit speelt allemaal mee in die beslissing.”

