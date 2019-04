Van Loon behoudt leiding in Morocco Desert Challenge ondanks verkeerde afslag

,,Het ging geweldig eigenlijk,” vertelt Van Loon uit Eersel. ,,Als je opent dan verlies je altijd wel iets van tijd. Helaas maken we een fout in de navigatie en rijden we een keertje lek en dat kost meteen veel tijd, anders verspeel je slechts een paar minuten. Dat is jammer, want we hadden nu een comfortabele voorsprong kunnen hebben op Ferreira. We blijven er nu ongeveer acht minuten voor, morgen hoeven we niet te openen, maar starten we wel achter een truck.”