Van Loon eindigt op zesde plek in Baja Aragon

Van Loon heeft geen grote risico's genomen op de laatste dag, zo stelt hij op zijn website. ,,Al in de derde bocht schoten we rechtdoor, het was zo glad. Dus we hebben direct de snelheid aangepast. Voor de proef hebben we de vering een tikje zachter gezet en dat kwam het rijden ten goede."

,,In het tweede deel werd het wat droger en hebben we erg sterk gereden. We zaten in de top drie qua tussentijden, maar de lekke band vlak voor het eind gooide roet in het eten. Maar al bij al ben ik tevreden met vandaag en we zijn drie plaatsen gestegen in het klassement. We hebben progressie gemaakt en veel geleerd hier in Spanje", vervolgt hij.