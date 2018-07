Van Loon klimt naar negende plaats in Baja Aragon, maar is niet geheel tevreden

De twee groeien steeds beter in de rally, stellen ze op de eigen website. Van Loon is echter niet geheel tevreden. ,,We klokten de derde tussentijd, maar daarna kwamen we in het stof van onze voorligger en daar hebben we 170 kilometer lang in gereden en daardoor twee keer lek. In Dakar hebben we dan een sentinel om aan te geven dat we er voorbij willen, maar het systeem dat hier gebruikt wordt is niet helemaal solide. Hij heeft ons dus niet gehoord en doordat we er niet voorbij konden hebben we ruim 22 minuten verloren."