Van Loon: ‘Nieuwere Toyota's nog wat sneller’

De Eerselse rallyrijder Van Loon voelt zich goed. ,,Ik had dinsdagavond wel pijn, maar dat is ook niet gek als je kijkt naar onze laatste paar dagen. Weinig slaap en zware etappes. Maar vanochtend voelde ik me weer topfit. Ik werd een uur te vroeg wakker maar had wel een goed gevoel bij de dag. We hebben zeker 20 auto’s en SSV’s ingehaald. Hier en daar hebben we een beetje moeten zoeken, de navigatie was tricky vandaag. Maar verder gaat het goed. Ik voel me fysiek en metaal fit. Hopelijk valt morgen alles op zijn plek en kunnen we er nog eens goed voor gaan zitten. Ik ben tevreden met de Toyota Hilux. Je merkt wel dat er verschil zit tussen de auto’s, die nieuwere Toyota’s zijn gewoon nog wat sneller en dat geldt ook voor de nieuwste Countryman. Ik ben erg blij met de auto, want hij voelt top.”