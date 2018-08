Van Loon trekt met navigator Scholtalbers naar Marokko voor generale repetitie Dakar

Eerder reden Scholtalbers en Van Loon al samen de Dakar Rally. In 2010 en 2011 kende het duo al een fijne samenwerking. Destijds verving Scholtalbers noodgedwongen Eric Verhoef. ,,Eric Verhoef had last van een rugblessure, dus toen vroeg Erik of ik hem wilde vervangen voor Dakar. Na twee jaar besloten wij samen dat een ander type navigator beter bij Erik past in de Cross Country, maar in de normale rally’s zijn we samen blijven rijden. En nu gaan we weer samen het zand in! Ik heb er zin in.”