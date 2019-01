Van Loon verliest kans op topklassering in Dakar Rally na zware derde etappe

In de duinen ging het mis voor Van Loon en Scholtalbers. In het stof van een truck klapt het duo op een steen: twee wielen en het stuurhuis kapot. ,,Tot de duinen ging het goed”, vertelde Van Loon. ,,Prokop stond vast, dat zagen we te laat. We moesten uitwijken en kwamen daardoor zelf ook vast te staan. Een uur later klappen we vol op die steen. Gelukkig was het toegestaan om te servicen, dus de auto werd gerepareerd en we konden door.”