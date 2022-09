Van Merriënboer is blij met concurrentie bij Oranje-Rood: ‘Wij staan bekend als taaie ploeg’

Vorig seizoen was Gijs van Merriënboer de vaste strafcornerspecialist bij Oranje-Rood, nu deelt hij die rol met nieuwkomer Sam Lane. Zo ook gisteren in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Rotterdam, waarin beiden meerdere kansen kregen vanaf kopcirkel.

Toch waren het gisteren niet de strafcorners die het verschil maakten voor Oranje-Rood in de clash met Rotterdam. Oranje-Rood kreeg in totaal liefst zeven strafcorners, maar zowel Van Merriënboer als Lane kon er geen enkele promoveren tot doelpunt. Dat had ook zeker te maken met het kletsnatte veld in Eindhoven, waardoor het pushen aanzienlijk werd bemoeilijkt. Toch was succes uit een strafcorner wel fijn geweest voor Oranje-Rood, want daarmee had het de wedstrijd in een vroeg stadium kunnen killen.

De Eindhovense ploeg begon toch al voortvarend aan de pot tegen Rotterdam, een ploeg die ook bovenin mee wil draaien. Laurens Halfmann opende al vroeg de score en in tegenstelling tot de midweekse wedstrijd tegen HC Den Bosch bleef Oranje-Rood gisteren wel hoog druk zetten. Die spelopvatting sorteerde effect, want de Eindhovenaren kwamen achterin zelden in de problemen en creëerden zelf bovendien behoorlijk wat kansen. Één daarvan resulteerde in een strafbal, die werd benut door Sam Lane.

Schitterend doelpunt

Rotterdam kwam na rust nog wel langszij via een schitterend doelpunt van de uit Nuenen afkomstige Tjep Hoedemakers, maar mede door het hoog druk zetten kwam de overwinning voor Oranje-Rood niet meer in gevaar. Thibeau Stockbroekx bepaalde de eindstand uiteindelijk op 3-1. ‘’We waren heel rustig en kwalitatief goed aan de bal. Verdedigend stond het goed en we hebben bovenal heel veel energie in de wedstrijd gelegd. Daarmee maken we grotendeels het verschil’’, aldus Oranje-Rood-coach Jeroen Baart.

Van Merriënboer kon zich wel vinden in die woorden van de trainer en benadrukte ook dat het voor Oranje-Rood zeker geen straf is om in de regen te spelen. ‘’Wij staan bekend als taaie ploeg om tegen te hockeyen en met dit weer zetten we gewoon nog een stapje extra’’, zegt de verdediger. ‘’Bovendien is het voor niemand fijn om met zo'n weer een verre uitwedstrijd te spelen.‘’

Met de komst van Lane en ook Tijmen Reijenga beschikt Van Merriënboer niet meer over het monopolie op het nemen van strafcorners bij Oranje-Rood. Een positieve ontwikkeling, vindt hij zelf. ‘’Het is alleen maar goed dat we meer mogelijkheden hebben gekregen, daardoor kunnen we tegenstanders verrassen. Ook ontstaat er meer ruimte om te pushen, omdat een tegenstander van tevoren niet weet op wie ze uit moeten lopen.’’ Momenteel kampt Reijenga nog met een blessure, waardoor vooralsnog Lane en Van Merriënboer de taken verdelen.

Door de overwinning blijft Oranje-Rood na vier duels ongeslagen in de Tulp Hoofdklasse en staat het tweede achter Kampong, dat nog alle wedstrijden won.

Scoreverloop: 10. Halfmann 1-0, 23. Lane 2-0 (sb.), 46. Hoedemakers 2-1, 53. Stockbroekx 3-1.

Vrouwen Oranje-Rood laten tanden zien De eerste overwinning in de promotieklasse is een feit voor de hockeyvrouwen van Oranje-Rood. Gisteren werd het Rotterdamse Leonidas op eigen veld met liefst 6-0 verslagen en dat leverde naast drie punten vooral een goed gevoel op. De regen zorgde voor een kletsnat veld in Eindhoven, waardoor de wedstrijd na rust zelfs even werd gestaakt en op een bijveld uitgespeeld moest worden. Voor dat oponthoud zat Oranje-Rood al op rozen door doelpunten van Charlotte Schrijvers en Babs van Hest. Aan de andere kant was het aan keepster Vera Beukers te danken dat Oranje-Rood schadevrij bleef, want de sluitpost had enkele fraaie reddingen in huis. Na de onderbreking draaide de ploeg van coach Rob Haantjes de duimschroeven nog even aan en liep het uit naar een eclatante overwinning. De doelpunten kwamen van Thirsa Kho (2x), Carmen Victoria en nogmaals Van Hest. Oranje-Rood-coach Rob Haantjes zag de bevestiging van wat hij eigenlijk al wist, en dat is dat zijn ploeg gretig is en beschikt over scorend vermogen. En dat tegen Leonidas, een van de ploegen die hoog staat aangeschreven in de promotieklasse. ‘’Dit geeft zeker vertrouwen’’, bevestigt Haantjes. ‘’En dat we weer de nul houden is ook positief.’’