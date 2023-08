Vanuit een klein maar fanatiek clubje in Handel verovert Sam Dos Santos de wereld

Als je zegt dat je aan voltige doet, heb je iets uit te leggen. Sam Dos Santos (Portugese vader, Nederlandse moeder) wordt er weleens moe van om elke keer hetzelfde verhaal te vertellen. De 17-jarige juniorenwereldkampioen uit het Belgische Retie hoopt dat zijn successen de voltigesport ook in Nederland op de kaart zetten. ,,Er zijn wel livestreams op internet, maar op televisie zie je geen voltige. Alleen springen en dressuur. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. Zeker nu blijkt dat wij als Nederland ook medailles kunnen halen. Het is een heel ingewikkelde sport. Ik denk dat voltige daarom ook onbekend is.”

Intensief trainingsschema

Bij voltige doet de ruiter gymnastische oefeningen op een paard, dat rondjes loopt aan een lange lijn. Dos Santos praat zelf liever over dansen dan turnen op een paard. Om de top te halen volgt hij een intensief trainingsschema. ,,Twee keer per week op het paard bij de vereniging in Handel. Voor de rest train ik elke dag thuis kracht, conditie, lenigheid en routine. En daarnaast voltijds middelbare school. Ik doe heel veel dezelfde grondoefeningen als turners en dansers. In het verleden heb ik ook geturnd, als basis. Thuis heb ik een stilstaande bok om te oefenen, een neppaard. Op de vereniging hebben we een mechanische bok, die beweegt. Zo kunnen we onze routine oefenen zonder dat we dat duizend keer op het paard hoeven te doen. Die heeft ook rust nodig.”

Twee jaar geleden zag niemand het aankomen, nu kent iedereen mij. De druk wordt hoger en hoger Sam Dos Santos (17)

Met Loran de Munck heeft Nederland voor het eerst een wereldspeler op voltige in de turnsport. In de hippische variant maakt nu ook een landgenoot snel naam. Vorig jaar deed Dos Santos zijn kunstje op het WK tussen de senioren in Denemarken. Hij stond na twee van de drie ronden op een bronzen positie, maar zakte op het afsluitende onderdeel naar de vijfde plaats. Nog altijd een wereldprestatie als debutant en jongste deelnemers. Hij ziet er niet tegenop om volgend jaar, als hij 18 wordt, definitief de overstap te maken naar de grote mannen.

In het Zweedse Flyinge verdedigde hij afgelopen week op Chameur zijn titel op het junioren-WK. Waar hij twee jaar geleden in Le Mans vanuit het niets goud pakte, voelde hij nu alle ogen op zich gericht. ,,Twee jaar geleden zag niemand het aankomen, nu kent iedereen mij. De druk wordt hoger en hoger, ook naarmate de rondes vorderen.” Was het de druk, waardoor hij in de laatste ronde het kampioenschap bijna nog vergooide door een ‘black-out’? ,,Het was behoorlijk stressvol, ook al stond ik na twee rondes ruim eerste. Onder druk kun je foutjes maken. Ik sloeg één oefening over, dat was me nog nooit overkomen. Ik heb het wel goed opgelost.” Achteraf kan hij erom lachen. ,,Dit was een leermoment, omgaan met druk. Dat voel jij, maar het paard en de longeur ook.”

Volledig scherm Sam Dos Santos met Chameur op weg naar de wereldtitel in Zweden. © Daniel Kaiser

De longeur laat het paard rondjes lopen aan de lijn (longe). In het geval van Dos Santos is dat Rian Pierik, moeder van trainster Diede van voltigevereniging De Heerevelden uit Handel. Over de wisselwerking met Chameur: ,,Ik denk niet dat het paard beseft: ‘O, ik loop hier op een kampioenschap. Het voelt natuurlijk heel goed als ik gestrest ben. Paarden spiegelen je gevoelens, net als honden en misschien nog wel sterker.”

Leenpaard

Eerder dit jaar deed Dos Santos op uitnodiging mee aan de wereldbekerfinale in Amerika en won het zilver. Voor die gelegenheid deed hij zijn oefeningen op een Duits ‘leenpaard’. ,,Voor die tijd had ik er al een paar keer op getraind in Keulen, om aan elkaar te wennen. Het is voor ons makkelijker om van paard te wisselen dan in het springen of de dressuur. Al gaat het natuurlijk nooit zo goed als op je eigen paard.”