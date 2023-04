Vechtlust en een ibuprofennetje bij PSV handbal, kans op handhaving in eredivisie groter door zege

De handbalsters van PSV kunnen alsnog ontsnappen aan degradatie uit de eredivisie. Ze versloegen zaterdag in eigen huis degradatieconcurrent BFC met 26-21 (12-14). Met nog twee wedstrijden te gaan in de verliezersronde, heeft PSV de staartpositie afgegeven aan BFC.

Er zitten deze zaterdagavond veel toeschouwers op de tribunes van de hal aan de Vijfkamplaan. Er staat ook veel op het spel. De verliezer van PSV-BFC gaat vrijwel zeker de eredivisie verlaten. PSV speelt een abominabele eerste helft. De meeste aanvallen sterven in lelijkheid.

Linkerhoekspeelster Simone Decker (20) wordt door haar ploeggenotes nauwelijks betrokken in het aanvalsspel. ,,Dat is het leven van een hoekspeelster”, zal ze later zeggen. ,,De ene keer krijg je bal na bal, de andere keer niet.”

Toch valt juist zij op in positieve zin. Decker is fysiek opgewassen tegen de keihard spelende Limburgsen. Aan haar kant blijft het in verdedigend opzicht de hele pot rustig. Een speelster van BFC valt in de eerste helft uit door een nare polsblessure. Ze kijkt vanaf de bank met een van pijn vertrokken gezicht toe hoe haar ploeg zich met een voorsprong naar de rust toewerkt: 12-14.

Beetje amateuristisch

Eredivisiehandbal in de onderste regionen: regelmatig spannend, somtijds een beetje amateuristisch. In de rusttijd doet de speaker een verzoek aan het publiek: ‘Heeft iemand van jullie een ibuprofennetje voor de geblesseerde speelster van BFC?’

Decker komt uit Limburg, waar ze voor V&L balde. Ze woont twee jaar in Eindhoven. Daar studeert ze toegepaste psychologie aan Fontys. ,,Ik kwam bij V&L niet toe aan spelen”, zegt ze. ,,Terwijl je wilt laten zien waartoe je in staat bent. Dat kan in Eindhoven.”

Ze valt mede door haar gedrevenheid op. Decker schikt zich in haar ‘lot’, dat ze deze avond meestentijds wordt overgeslagen in de aanval. Ze blijft haar ploeggenotes aanmoedigen in woord en gebaar. Zulke speelsters zijn doorgaans van grote waarde voor een ploeg. ,,Wanneer het moeilijk gaat, kun je je hoofd laten hangen”, aldus Decker. ,,Maar daar heb je niks aan. Je wilt winnen.”

BFC murw gespeeld

Tot zes minuten voor het eindsignaal gaat de wedstrijd gelijkop. Bij 18-17 onderschept Decker een bal. Haar daaropvolgende pass leidt tot een doelpunt. Een kantelmoment, BFC is murw gespeeld. Einduitslag: 26-21.

Quote Het was dit seizoen wennen aan het niveau. Ook daarom is het belangrijk dat we ons handhaven Simone Decker (20), handbalster PSV

PSV viert de zege als een kampioenschap. Terecht, want handhaving in de eredivisie is voor een (na lange tijd weer) eerstejaars een succes. Niet dat het al zover is, maar verliezen van BFC zou desastreus geweest zijn. ,,Dit geeft energie”, zegt Decker.

,,Volgend seizoen? Nou, ik weet niet of ik dan nog voor PSV speel. Ik wil in ieder geval in de eredivisie blijven spelen. Maar ik ben nu vooral blij. We hebben een grote stap gezet. Met maar één speelster, die eerder in de eredivisie speelde, Hilke Weijs. Het was dit seizoen wennen aan het niveau. Ook daarom is het belangrijk dat we ons handhaven. In dat geval kun je volgend seizoen makkelijker mee.”