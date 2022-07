‘Veelvraat’ Danny van Poppel heerst in Mijl van Mares

De in Monaco woonachtige coureur won tevens de leidersprijs. Van Poppel was vanaf het begin in de aanval. Heel even leek het erop dat halverwege de koers de beslissing al was gevallen toen Van Poppel, Coen Vermelfoort, Kamiel Bonneu, Arne Peters en Thomas Mijnsbergen mee op sleeptouw nam en een maximale voorsprong opbouwde van zeventien seconden. Nadat de groep veertien ronden later was ingelopen, probeerde nationaal kampioen Pascal Eenkhoorn (die weggaat bij Jumbo-Visma en maandag zijn nieuwe ploeg bekend maakt) weg te komen samen met Nils Eekhoff en Adne van Engelen.