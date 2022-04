Veghelse zwemster Sam van Nunen ging al op haar 14de het huis uit: ‘In het begin heb ik het zeker niet makkelijk gehad’

De 100 meter vrije slag legde ze zaterdag in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion af in 55,47 seconden. ,,Een mooi pr met vier tienden, best wel een grote stap”, aldus een contente Van Nunen. Coach Patrick Pearson en trainingsgenoot Stan Pijnenburg gaven haar na de race op de langebaan wel mee dat ze die goede prestatie moest afsluiten en niet in die emoties blijven hangen. Zondag volgde immers nog de belangrijke 50 meter.

,,Ik moet vooral genieten van wat ik aan het doen ben”, legt Van Nunen uit. ,,Dat is een aandachtspunt ja. Niet te veel aan mijn hoofd hebben, dus niet aan de uitslag en de uitkomst denken. Dat lukte op de 100 meter en dan komt er iets moois uit. Als ik plezier maak, kan ik heel hard zwemmen. Ga ik denken aan een bepaalde tijd die ik moet zwemmen, gaat het negen van de tien keer minder goed.”

Quote We kwamen er snel achter dat als ik elke dag op en neer moest met vroeg opstaan, het ten koste ging van de energie die je in het zwemmen wilt steken Sam van Nunen (21), zwemster uit Veghel

Na het diplomazwemmen bleef Van Nunen actief bij de Veghelse zwemvereniging Nautilus. Al op haar veertiende ging ze intern op de sportcampus van het TeamNL-centrum van BrabantSport. ,,Mijn ouders werken gewoon en de verbinding met de bus van Veghel naar Eindhoven is niet al te best. We kwamen er snel achter dat als ik elke dag op en neer moest met vroeg opstaan, het ten koste ging van de energie die je in het zwemmen wilt steken. Zo was het beter te combineren”, vertelt Van Nunen, die uitkomt voor PSV.

,,In het begin heb ik het zeker niet makkelijk gehad. Maar het heeft ook voordelen met zich meegebracht. Ik ben bijvoorbeeld vroeg zelfstandig geworden. Ik heb vier jaar op de campus gewoond en daarna ben ik naar een eigen studio verhuisd op Kortonjo. Schuin tegenover het zwembad, dus lekker dichtbij. Ik heb nooit spijt gehad van die keuze. Ben er heel blij mee, anders had ik nu misschien niet hier gezeten.”

Laatste fase van ontwikkeling

Hier is een bankje naast het wedstrijdbad waarin ze ook vele trainingsuren maakt. Eerst onder Geert Janssen bij het opleidingscentrum (OC), sinds dit seizoen bij het High Performance Centre (HPC). In de Eindhovense topsportgroep S zitten onder anderen Marrit Steenbergen, Kim Busch en Maaike de Waard. Van Nunen maakt deel uit van talentengroep S-1, die erop gericht is om jonge zwemmers de laatste fase van ontwikkeling te bieden richting de wereldtop. Omdat trainer Pearson de groepen mixt, kon ze nog kort samen trainen met Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. ,,Leuk dat ik nog even wat van ze heb kunnen leren. Elke training het beste uit jezelf halen. Als je dat ziet, motiveert mij dat om dat ook te doen.”

Quote Hopelijk kan ik in de toekomst belangrijk zijn op de 4x100 vrij Sam van Nunen (21), zwemster uit Veghel

Door het stoppen van Kromowidjojo en Heemskerk is er ruimte ontstaan in de estafettenploegen. Hoewel ze de 50 meter vrije slag haar beste onderdeel vindt, is Van Nunen de 100 vrij er bewust bij gaan doen. ,,Er komen plekjes vrij voor anderen en we pushen elkaar om harder te zwemmen. Hopelijk kan ik in de toekomst belangrijk zijn op de 4x100 vrij.”

EK langebaan in Rome

Plaatsing voor de EK langebaan, in augustus in Rome, is het grote doel. Van Nunen mag dit jaar nog profiteren van de zogenaamde post EJK-limiet. Met speciale richttijden voor talenten hoopt zwembond KNZB de transitie naar het internationale seniorenniveau voor jonge zwemmers te versoepelen. ,,Fijn dat dit zo mogelijk wordt gemaakt om de overstap naar de senioren te maken. Dat toernooien haalbaar zijn, motiveert enorm.”

,,Vorig jaar zwom ik mijn pr van 25,33, een tijd waar ik blij mee was maar geen beloning voor kreeg. Omdat Nederland maar vier zwemmers op een afstand mag inschrijven, had ik wel de limiet maar viel daarbuiten”, aldus Van Nunen, die zondag met 25,61 net boven de kwalificatietijd aantikte en moest vechten tegen de tranen. ,,Hopelijk komt het nog. In het derde weekend van juni kan dat bij de ONK en ik mag zelf nog een wedstrijd aanvragen die telt voor een limietpoging.”

Volledig scherm Sam van Nunen op het startblok van baan 6 voor de 50 meter vrije slag bij de Eindhoven Qualification Meet. © Juan Vrijdag / DCI Media