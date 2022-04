Veldhovenaar Rick van den Hurk krijgt wellicht rol bij honkbalbond

Smeets vertrok eind vorig jaar bij de bond. Team Kingdom of The Netherlands, de nationale honkbalploeg, had zich onder leiding van Smeets niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. ,,Ik ben inderdaad met de KNBSB in gesprek”, aldus Van den Hurk, die laatstelijk uitkwam in de Japanse profcompetitie. ,,Over een rol binnen de bond. Ik kan er verder niks over zeggen, want de gesprekken lopen nog.”

Van den Hurk begon zijn carrière bij het Oosterhoutse Twins. Hij streek in 2002 neer bij Miami Marlins. De rechtshandige werper maakte vijf jaar later zijn debuut op het hoogste niveau. Als startend werper van Marlins stond hij Milwaukee Brewers in 4 2/3 innings slechts één punt toe. Maar Van den Hurk brak niet door in Amerika.

Na een aantal omzwervingen, en vijftig wedstrijden in de Majors, vervolgde hij zijn loopbaan in 2013 in Zuid-Korea. Daar behaalde hij grote successen met Samsung Lions. Van den Hurk tekende in 2015 een miljoenencontract bij het Japanse Fukuoka SoftBank Hawks. Hij vestigde er een formidabel record door zijn eerste veertien wedstrijden te winnen. En hij pakte vijf Japanse landstitels in zes jaar. Vorig jaar tekende Van den Hurk een éénjarig contract bij Tokyo Yakult Swallows. Door een blessure kwam hij daar nauwelijks aan spelen toe. Daarop besloot hij te stoppen als actief profhonkballer.