Veldhovense BMX-freestyler kraakt bondscoach: ‘Ik ben ook wel een reller met een grote bek’

Hij heeft een grote bek, zegt-ie zelf. Maar dat houdt niet per definitie in, dat hij ongelijk heeft. Zegt-ie ook zelf. Er zit hem iets dwars, en dat heeft te maken met Freestyle BMX-bondscoach Rick Koekoek. BMX-freestyler Daniel Wedemeijer (33) uit Veldhoven is aanwezig in Glasgow, waar de WK wielrennen plaatsvinden. Het WK Freestyle BMX is er een onderdeel van. ,,Ik wil Koekoek laten zien dat zijn beslissing onjuist was.”

Daniel Wedemeijer is een ‘mannetje’. Zo deed hij mee aan de tv-serie Nitro Circus van Travis Pastrana en Johnny Knoxville. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam”, zegt de freestyler aan de vooravond van het WK. ,,Een Amsterdammer is recht voor zijn raap. En ik ben ook wel een reller. Oké, Koekoek werd anderhalf jaar geleden bondscoach. Direct na zijn aantreden, flikkerde hij me uit het nationale team. Ik zou het beter op mezelf doen dan in teamverband. Maar hij zag me nooit rijden in teamverband. En het gekste: ik stond er van de Nederlanders het best voor op de UCI-ranglijst. Komt bij, dat ik graag mijn ervaring had willen delen met de andere, jongere freestylers.”

Toch is Wedemeijer aanwezig bij de WK in Glasgow. Niet als rijder, maar als coach van de Zwitserse Nikita Ducarroz. Saillant detail: hij coacht ook Levi Weidmann, lid van bondscoach Rick Koekoeks team.

‘Focus op WK’

Koekoek (36) was ook niet vies van een stuntje. Zo fietste hij op geheel eigen wijze over de Chinese Muur. Koekoek verdiende zijn sporen in ‘trial op de fiets’. Hij werd in 2010 in Canada derde op het WK Biketrial. Is de kritiek van Wedemeijer terecht? ,,Dit lijkt me niet het moment om hierop te reageren”, zegt de bondscoach een paar dagen voor het WK. ,,Mijn focus is gericht op het WK, op onze jongens Tom van den Boogaard, Levi en Pim Scheers. Wat ik ervan vind, dat Levi bij Daniel traint? Prima. We hebben bij de bond nog geen middelen om trainers aan te stellen.”

Ik blijf coachen, maar ik ben als rijder ook nog niet klaar Daniel Wedemeijer

De reactie van de bondscoach is begrijpelijk. ,,Nou”, zegt Wedemeijer, die met zijn pupil Ducarroz derde werd op de Spelen van Tokio, ,,dit is een typische Koekoek-reactie. Net als toen hij me uit het team zette. Ik wilde meer uitleg, maar daar moest-ie een week over nadenken.”

Van den Boogaard komt uit Aarle-Rixtel, maar woont in Eindhoven. Scheers en Weidmann komen respectievelijk uit Goes en Delft. Ze wonen inmiddels ook in Eindhoven. Area51, het walhalla voor een aantal urban sports, is in Eindhoven gevestigd. De Spelen zetten steeds meer in op urban sports, zoals sportklimmen, skateboarden en BMX. Freestyle BMX werd in 2020 olympisch.

Paar honderd euro niet genoeg

,,Maar in Nederland hebben we een erg laag budget”, zegt Wedemeijer. ,,De grootste ondersteuning komt vanuit Brabant Sport. Levi mag bij het CTO trainen, en hij krijgt een aantal privétrainingen vergoed. Hij moet naar wedstrijden in het buitenland om beter te worden, maar je komt er niet met een paar honderd euro van een sponsor. Levi deed pas nog een showtje op de Zwarte Cross, terwijl-ie eigenlijk moest trainen.” Er zijn vijf Nederlandse eliterijders. Vier van hen zijn lid van TeamNL Freestyle BMX. Wedemeijer is het vijfde wiel aan de wagen. ,,Ik blijf coachen”, zegt hij. ,,Maar ik ben als rijder ook nog niet klaar. Ik wil Koekoek laten zien, dat zijn beslissing onjuist was.”