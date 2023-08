Veldhovense tennisser Fons van Sambeek terug uit Amerika voor Amjoy Cup: ‘Helemaal gesloopt in North Carolina’

Kom je terug uit Amerika om in je vertrouwde omgeving een ITF-future te tennissen, word je in de eerste ronde uitgeschakeld. Dat overkwam dinsdag Fons van Sambeek (21). De Veldhovenaar is alweer terug op de campus van North Carolina State University, waar hij studeert en tennist.

Er nemen ongeveer 400 tennissers uit 40 landen deel aan de Amjoy Cup. Jeugd, rolstoeltennissers en profs spelen drie weken om de prijzen. Dat doen ze op de banen van Genneper Parken in Eindhoven en bij TOS Bergeijk. Tennisacademie Amjoy uit Veldhoven organiseert ook deze zesde editie. De apotheose wordt gevormd door de proffinales (singles en dubbels) mannen en vrouwen. Het prijzengeld bedraagt 15.000 dollar bij de mannen. De vrouwen mogen eenzelfde bedrag verdelen. De finales vinden zaterdag plaats.

Van Sambeek werd uitgeschakeld (7-6, 6-3) door Stian Klaassen. ,,Klote”, aldus de verliezer. ,,Maar het resultaat valt te verklaren. Stian speelde beter.”

Van Sambeek kampt al een paar weken met een rug- en een schouderblessure. ,,Maar je wilt zo graag in eigen regio spelen. Ja, ook omdat mijn moeder eigenares is van Amjoy.” Annemiek van Sambeek en voormalig proftennisster Annemarie Mikkers leiden de tennisacademie. Ze willen doorgroeien. De future (de laagste trede van het professionele tennis) moet binnen een paar jaar een challenger worden.

In Amerika werken aan profcarrière

Fons van Sambeek bereidt zich ondertussen in Amerika voor op een profcarrière. ,,We trainen vier, soms vijf dagen in de week”, zegt hij. ,,Twee trainingen per dag, elke dag vijf tot zes uur tennissen, fysieke training en verdere begeleiding. Dat gebeurt in groepsverband, maar ook een op een met een trainer. We spelen op vrijdag en zondag competitie. En we vliegen meestal naar uitwedstrijden. Daar komt school bij. In het begin van mijn tijd in Amerika, lag ik ’s avonds om acht uur helemaal gesloopt op bed.”

Hij studeert psychologie. ,,Ik heb dat niet van een vreemde. Mijn vader is psycholoog. De studie kan me helpen in het tennis. En wie weet, word ik ooit coach. Dan komt de studie ook van pas.” Van Sambeek begint binnenkort aan zijn derde jaar in North Carolina. Hij deed het er goed in de voorbije competitie: 19 singles gewonnen, 4 verloren. ,,Ik heb nog twee jaar om me in Amerika door te ontwikkelen. Daarna richt ik me een tijd volledig op het proftennis.”

Hij speelt in Amerika voornamelijk op hardcourt. Op deze ondergrond behaalde Van Sambeek in juni zijn beste resultaat tot nu toe. De rechtshander bereikte in het Israëlische Netanya de halve finale van een 25.000 dollar-toernooi. ,,Ik heb een dergelijk resultaat niet nodig om mezelf te motiveren”, zegt hij. ,,Mijn liefde voor de sport is groot genoeg. Maar het geeft wel een boost.”