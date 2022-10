Veldhovense tiener kleurt Geldrop Hippique: ‘Blijf rustig, dan blijft het pèrd dat ook’

Een 15-jarige jongen uit Veldhoven zorgde zaterdag bijna voor een daverende verrassing tijdens Geldrop Hippique. Daan Adams reed in de Six Bars vier keer foutloos rond met zijn hengst Sterrehof’s Rivegauche. In de beslissende vijfde ronde maakte de combi op de laatste hindernis een fout.

Wat overheerst: teleurstelling of een goed gevoel?

,,Ik dacht meteen na die fout: jongen, je reed er te snel op af. Mijn eigen fout. Je bent teleurgesteld, in jezelf. Mijn paard deed niks verkeerd, Maar wat later vond ik het toch wel mooi dat we heel lang uitzicht hadden op de zege.”

Six Bars: een vorm van paardspringen waarbij in de piste zes steilsprongen staan, die in hoogte oplopen. De Braziliaan Carlos Ribas, Rens Spreuwenberg uit Kessel en de Belg Sander Geenen delen de eerste plaats. En jij eindigt als vierde. Een fout op de laatste hindernis, een gebrek aan ervaring?

,,Weet ik niet. Zou kunnen.”

Heb je aan andere sporten gedaan?

,,Voetbal in Steensel. Als de spits, of welke speler ook, een fout maakt, ligt dat aan het team. Zeggen ze dan. Daar ben ik niet van. Als ik een fout maak, dan is het mijn verantwoordelijkheid.”

Je eerste Six Bars. Jouw trainer Henk van de Pol uit Eindhoven deed ook mee. Hij is gepokt en gemazeld in jullie sport. Wat was het beste advies dat hij je gaf voorafgaande aan deze Six Bars?

,,Ik was voor de wedstrijd nerveus. Eerste keer, veruit de jongste springer. Henk wil dat je onder alle omstandigheden rustig blijft. Dat probeert hij je bij te brengen. Een springfout is niet zo erg. Analyseer het, leer ervan, klaar. Ik heb thuis (manege De Schietberg van zijn ouders, red.) in Veldhoven één keer geoefend op de Six Bars. Samen met Henk. Dat gaf vertrouwen. Komt bij dat ik het best presteer als er druk op staat. Blijf rustig, zegt Henk, dan blijft het pèrd dat ook.”

Je bent nog leerplichtig. Waar ga je naar school?

,,In Eindhoven. Het Vakcollege, een LOOT-school. Als er wedstrijden zijn, kan ik de school de school laten. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Het leren? Ja, dat gaat goed. Maar ik zou graag nog meer tijd hebben om te kunnen trainen.”

Je traint elke doordeweekse dag. En in de weekeinden spring je concoursen. Heb jij een sociaal leven?

,,Nee. Zelfs de schoolvakanties staan in het teken van het springen. Maar ik mis niks. Paardspringen is mijn passie. Of ik een doel heb? Zeker weten. Ik wil op een gegeven moment in de gelegenheid zijn om met meerdere paarden uit te komen op hoog niveau. Het liefst in Aken. Het CHIO Aken is de wedstrijd van alle wedstrijden.”