‘Ventje uit Eersel’ in de Major League Baseball: ‘Acht keer per jaar naar Amerika is toch ook mooi?’

De oud-speler van onder meer PSV zat vorige maand in Florida in de dug-out naast de sterren van Pirates’ Major League-team. Dat was tijdens een oefenpot in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,Bizar”, zegt Hanegraaff. ,,Melky Cabrera, Chris Archer en Francisco Cervelli zie je normaal alleen op tv. Zit er opeens een ventje uit Eersel tussen.” Hanegraaff werkt als zzp’er voor de Nederlandse honkbalbond KNBSB. Hij maakt deel uit van de begeleidingsstaf van de nationale vrouwensoftbalploeg. In die hoedanigheid verzorgt hij de kracht- en looptraining en de sportspecifieke trainingen. Één van zijn collega’s bij de bond is talentcoach Martijn Nijhoff uit Helenaveen. Hij werkt eveneens parttime voor Pirates. ,,Martijn onderwijst de coaches van de opleidingsploegen wat motorisch leren betreft. Ik trek het iets meer de praktijk in.”