Verlies van A-status enorme teleurstelling voor kanoslalomster: ‘Maar de Spelen in Parijs blijft mijn doel’

Je beoogt deelname aan de Spelen 2024 in Parijs, maar je verliest onderweg de A-status van NOC*NSF. Wat dan? Oud-Eindhovense Lena Teunissen (24) schitterde vorige week tijdens één run op het WK kanoslalom in Augsburg. Het was niet genoeg om haar A-status te behouden.

Ze moest in haar huidige woonplaats Augsburg in de K1 of de C1 minimaal achtste worden om de A-status met een jaar te verlengen. Dat lukte niet. ,,Een grote teleurstelling”, zegt ze aan de telefoon vanuit Duitsland. ,,Sportief, maar ook vanwege het verlies van de A-status. Je wordt er niet rijk van, maar je kunt goed leven van de ondersteuning door NOC*NSF en het watersportverbond.”

Het WK begon met de heats in de K1. Dat is een eenpersoonskajak met een dubbelbladige peddel. Teunissen maakte in haar heat fouten, waardoor ze zich in de tweede run diende te plaatsen voor de halve finale. Ze won die run in een toptijd. ,,Met die tijd zou ik derde zijn geworden in de halve finale”, aldus Teunissen. ,,Het zit dus wel in me.”

Één fout

Aangemoedigd door familie en vrienden, strandde Teunissen in de halve finale. ,,Het eerste gedeelte verliep goed”, herinnert ze zich. ,,Gezien mijn tussentijd lag ik op finalekoers. Maar ik maakte een fout, die me veel tijd kostte. En als je eenmaal van je lijn bent, stapelt het zich op. Weg finale, weg A-status. De C1 (eenpersoonskano met een enkelbladige peddel, red.) moest nog komen, maar daarin zou ik vrijwel kansloos zijn. Ben in september vorig jaar geopereerd aan een schouder. Ik heb nauwelijks kunnen trainen in de C1.”

Haar thuisbaan werd in de rivier de Lech aangelegd voor de Spelen van München 1972. Teunissen woont vlak bij de wildwaterbaan. ,,Ik train er twaalf keer in de week”, zegt ze. ,,Anderhalf uur per keer, in de winter wat langer. Het water ‘staat altijd aan’, het is een baan met een natuurlijk verval door hoogteverschillen. En je hoeft er niet te betalen.”

Olympische Spelen

Het WK 2023 vindt plaats in Londen. Daar liggen tickets klaar voor de Spelen 2024 in Parijs. ,,Ik wil voor dat WK regelmatig naar Londen”, zegt Teunissen. ,,Om te wennen aan die baan. Maar dat kan financieel een probleem worden. Ze pompen er het water kunstmatig omhoog. Dat kost 300 euro per uur. Als je er twee keer op een dag traint, tik je 600 euro af. Meestal deel je dat met meerdere slalommers. Maar zestig euro per dag is voor mij een hoop geld. Zeker nu ik de A-status niet meer heb.”

Teunissen studeerde aan Fontys in Eindhoven. ,,Mijn moeder groeide op in Eindhoven”, zegt ze. ,,En mijn broer is er na zijn studie blijven hangen. Ik woonde vier jaar in Eindhoven, studeerde er fysiotherapie. Het verlies van de A-status betekent dat ik meer moet gaan werken. Ik ben niet vies van werken, maar als topsporter is dit allesbehalve de ideale situatie. Parijs halen blijft mijn doel, maar het wordt er niet makkelijker op.”

Volledig scherm Lena Teunissen © Michael Neumann