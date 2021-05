Verloren handbaltitel voor PSV in 1990 nog steeds een vervelende herinnering: ‘Wij weten het nog wél’

Deze week in... 1990Een beslissingswedstrijd was nodig om in 1990 te bepalen wie landskampioen handbal bij de vrouwen zou worden. De handbalsters van PSV waren heel erg dichtbij, maar ze werden het niet. In de tweede verlenging verloor PSV nipt van V&L uit Geleen: 15-14. Een pijnlijke herinnering.

,,Ik droom er soms nog wel eens over", bekent trainer Aag van Surksum, en nu we het erover gehad hebben, zal ik er vanavond wel weer slecht van slapen", zegt ze met een knipoog. Het is deze week 31 jaar geleden, maar het mislopen van de landstitel doet nog altijd pijn bij voormalig PSV-trainster. Maar nuchter als ze is, weet ze het ook te relativeren: ,,Ik denk ook wel eens bij mezelf: wie weet er nog dat V&L in 1990 landskampioen werd?”

Toch was het echt V&L dat er met de titel vandoor ging en niet PSV, dat wel een week eerder de nationale beker had gewonnen. En dat is precies de reden waarom het volgens Van Surksum waarschijnlijk in de beslissingswedstrijd misging. ,,We waren die dag niet goed genoeg. We hebben er hard voor gewerkt, maar we hadden niet onze beste dag. Ik heb er nog vaak over nagedacht de afgelopen jaren, maar ik denk dat vermoeidheid een grote rol heeft gespeeld. De zware competitie met veel wedstrijden, de bekerfinale van een week eerder en toen die beslissingswedstrijd. Het was gewoon te veel, de energie was op.”

Concentratie

Terwijl Van Surksum haar PSV goed had voorbereid, de ploeg had zelfs voorafgaand aan de beslissingswedstrijd een lichte training in de voor hun onbekende zaal in Weert. En weet rechteropbouwster Caroline Timmermans nog: ,,Aag hamerde erop dat we na het feestje van de gewonnen bekerfinale, wel onze concentratie moest behouden.”

Quote Mijn verdedi­ging werd twee keer op dezelfde manier gepasseerd. Na de eerste keer dacht ik nog, dat kan gebeuren, maar het gebeurde nog een keer Trainer Aag van Surksum

Toch heerste er op de dag van de wedstrijd spanning bij de speelsters van PSV. ,,We voelden heel goed dat we die middag de kampioen van Nederland konden worden. De wedstrijd was ook erg spannend en als ik het me goed herinner hebben we lang voor gestaan, maar konden we geen afstand nemen van V&L", blikt Timmermans terug.

De kranten noemden de beslissingswedstrijd tussen V&L en PSV, die beiden met 33 punten uit 22 duels in de reguliere stand gelijk eindigden, een dag later een thriller. Zo schreef de Volkskrant dat de vaak misbruikte term ‘apotheose’ bij deze wedstrijd volledig op zijn plaats was: beide ploegen deden geen moment voor elkaar onder.

Gepasseerd

Waarom het dan toch misging voor PSV? In de tweede verlenging bracht V&L-trainer Piet Kivit de 18-jarige Karin Hillen in de ploeg. De jonge, onbekende speelster besliste als een door de wol geverfde routinier de wedstrijd met twee doelpunten. ,,Mijn verdediging werd twee keer op dezelfde manier gepasseerd. Na de eerste keer dacht ik nog, dat kan gebeuren, maar het gebeurde nog een keer. En toen was het over.”

En dus ontkurkte V&L de champagneflessen en was er bij PSV een groot tranendal. Timmermans: ,,Een enorme deceptie, vooral het besef dat het ons uit de vingers was geglipt, dat was pijnlijk. Toch kijk ik er nu niet met een zuur gevoel op terug. Misschien omdat de hele periode bij PSV gewoon fantastisch was. We hebben zulke mooie momenten met deze groep meegemaakt van Europa Cup wedstrijden in Roemenië tot de bekerwinst. Dat overheerst meer dan het gevoel dat we geen Nederlandse titel hebben gepakt.”

Wandelen en wijntje

De spelersgroep uit 1990 komt 31 jaar later nog elke herfst samen om te wandelen en een wijntje te drinken. Van Surksum: ,,Elke keer begint er wel iemand over die wedstrijd, maar dan roept een ander gauw ‘nee niet over hebben’. Want niemand mag dan nog weten dat V&L landskampioen werd in 1990. Wij weten wél dat wij het niet haalden.”

Historische serie: deze week in... Meer verhalen uit de oude doos lezen? Het ED blikt middels interviews terug op sportprestaties uit het verleden in de week van publicatie. ♦ 19 mei 1996: De derby is al lang niet meer de hoofdact van CSI Eindhoven. De loodzware proef was dat wel in 1996, toen Eindhovenaar Henk van de Pol (53) het thuispubliek in vervoering bracht. ♦ 18 mei 1967: Tegenwoordig kennen de meeste mensen Eddie van de Pol als succesvol judocoach van de gelijknamige sportschool. Als judoka behoorde de Helmonder zelf tot de de top van Europa. Zijn hoogtepunt: de zilveren medaille op het EK in 1967 in Rome. ♦ 16 mei 1971: Een halve eeuw geleden veroverden de Eindhovense hockeyers van HTCC hun eerste en enige landstitel. Andy Wijzenbeek benutte tegen HGC de beslissende strafbal. ♦ 4 tot en met 26 mei 2013: Dirk Bellemakers prijst zich gelukkig dat hij als knecht één keer de Giro d’Italia heeft mogen rijden. Op het einde van 2013 werd hij bedankt voor bewezen diensten. Daarna nam de lange renner uit Luyksgestel zich voor nooit meer afhankelijk te willen zijn van een baas en nam zijn leven een verrassende wending. ♦ 3 mei 1987: De Eindhovense zijspancrosser Rijn van Gastel (69) won in 1987 de GP van Nederland. Hij werd dat jaar samen met bakkenist Eric Hurkmans derde in het WK.