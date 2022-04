Vermeltfoort maakt zijn gouden schoenen waar in Gerwen: ‘Beter dit dan trainen’

Een schitterende wielerdag in Gerwen kreeg maandagmiddag de winnaar die iedereen had verwacht. Oud-prof Coen Vermeltfoort maakte zijn reputatie waar en legde het hele peloton er in de sprint op.

Een beetje bravoure is aan de meeste sprinters doorgaans wel besteed, zo ook aan Coen Vermeltfoort. De 34-jarige Vlijmenaar denderde maandagmiddag met gouden schoenen op het finishlint in Gerwen af. Hij maakte die kleur in het zonovergoten Nuenense kerkdorp helemaal waar. Ander schoeisel was net een maatje te groot, zoals hij dat gisteren zelf voor een indrukwekkend groot peloton was.

Van topfavoriet naar triomfator leek een makkelijke stap, maar de routinier verklaarde na afloop genoeg afgezien te hebben in een volgens hem lastige koers. Het weer was zo goed dat tientallen coureurs stelselmatig een lint vormden. Het immense pak van bijna honderdvijftig renners wilde tijdens tachtig kilometer koers maar niet breken en de situatie was dus lastig te controleren voor de man die deze week nog een etappezege pakte in de Tour du Loir-et-Cher. Dat is een hoog aangeschreven rittenkoers in Midden-Frankrijk, waarin menig prof zijn opwachting maakte.

Winnen in Gerwen het hoofddoel

Maandagmorgen keerde Vermeltfoort terug in Brabant en laat in de middag was winnen in Gerwen alweer het hoofddoel van de dag. Dat lukte uiteindelijk zonder problemen, omdat de voormalig Rabobank-coureur zijn collega's Rico van Damme en Remco Schouten zonder problemen naar plek twee en drie verwees. ,,Veel renners probeerden om weg te komen, maar de goede ontsnapping ontstond eigenlijk nooit. Ik weet van mezelf dat ik rap ben en vond het ook wel prima als het op een massasprint zou uitdraaien”, zei Vermeltfoort. In het shirt van het VolkerWessels Cycling Team won hij al zoveel koersen en ook dit jaar draait hij de grote plaat tijdens de laatste meters weer goed rond.

Quote Ik hou van koersen en zag in Gerwen een mooie uitdaging. Beter dit dan trainen Coen Vermeltfoort

Door de zege in Gerwen pakte hij direct de leiding in het Belisol-Kempenklassement, dat dit jaar uit dertien koersen bestaat. Vermeltfoort kan ze waarschijnlijk niet allemaal rijden en denkt daardoor niet de topfavoriet te zijn. ,,In het weekend heb ik vaak andere verplichtingen, maar in de doordeweekse wedstrijden ben ik er altijd bij. Ik ga proberen om het zo goed mogelijk uit te kienen en deze winst geeft alvast een mooie voorsprong.”

Balen van bekerwinst PSV

De midden-dertiger toont nog geen tekenen van sleet en zag geen reden om rust te pakken. ,,Ik kom net uit een rittenkoers en ben heel tevreden over het resultaat. Dan kan ik thuis een rondje gaan rijden, maar ik hou van koersen en zag in Gerwen een mooie uitdaging. Beter dit dan trainen.” Hij kon zo ook de zinnen een beetje verzetten na de bekerfinale. Vermeltfoort houdt naast wielrennen van voetbal en baalde van de door Ajax verloren eindstrijd tegen PSV.

Wielerliefhebbers genoten van een heerlijke dag in Gerwen, waarmee het regionale wielerseizoen weer echt op gang is. Twee jaar op rij vond de klassieker onder de criteriums geen doorgang en daarmee is Vermeltfoort misschien een of twee zeges misgelopen, maar hij kijkt liever vooruit. Met zijn tweede ‘klassieke’ zege in de ronde van Gerwen heeft hij recordhouder Jürgen van Pelt nog niet in zicht. Hij is met vier zeges op de Gerwense klinkers voorlopig nog de recordhouder.