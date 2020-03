Verschuivingen deren Marathon Eindhoven niet

Domper voor jeugd Basketbal Club Oirschot

27 maart OIRSCHOT - Het was een ongekende luxe. Alle jeugdteams van Basketbal Club Oirschot stonden bovenaan, zes teams waren zo goed als zeker van een kampioen-schap, en toen gooide corona roet in het eten. ,,De teleurstelling was groot.”