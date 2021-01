Viervoudig landskampioen Squadra trekt zich met ‘pijn in het hart’ terug uit de eredivisie

Squadra ging zeker niet over een nacht ijs, dat het team zich terugtrekt uit de hoogste Nederlandse competitie in het triathlon doet ook ‘pijn in het hart’. Het team was er al sinds de start in 2012 bij en veroverde in 2015, 2017, 2018 en 2019 de titel. Maar toen kwam de coronacrisis en kwamen de sponsorinkomsten onder druk te staan. ,,Ik denk dat we nog maar zo'n tien procent overhouden van wat we normaal krijgen aan sponsoring. En we houden elk jaar een wedstrijd in Eindhoven, die is door corona ook niet doorgegaan. Dat voel je wel”, stelt Den Oudsten.

Er waren nog wel doorlopende contracten, maar Squadra beseft zich terdege dat bedrijven door de coronacrisis de tering naar de nering moeten zetten. ,,Je moet ook naar het menselijke vlak kijken”, zegt teammanager Den Oudsten, die hoopt dat de sponsoren in betere tijden weer terugkeren. Het is ook nog te vroeg om te zeggen of Squadra in 2022 wel weer deel zal nemen aan de eredivisie, het triathlonteam raakt in principe zijn licentie kwijt.

Tim van Hemel (midden) is een van de tri-atleten die ondersteuning blijft krijgen vanuit Squadra.

Ironman

Squadra blijft wel een drietal atleten begeleiden op internationaal niveau. Marco van der Stel, Tim van Hemel en Helmonder Bart Cooymans kunnen op ondersteuning blijven rekenen. Van der Stel draait mee in het olympisch traject, Van Hemel, die net over de grens in Balen woont, richt zich op de fameuze Ironman-wedstrijd in Hawaï in 2023. En Cooymans is een regionaal talent die zich altijd in heeft gezet voor het team en genoeg potentie heeft, verklaart Den Oudsten. ,,Ik ben blij dat we hen kunnen blijven begeleiden, zo dragen we toch ons steentje bij.”

Ook houdt Squadra - mits de maatregelen het toestaan - op 5 september met trouwe partner Dolphin de High Tech Triathlon in Eindhoven. Squadra doet kortom een stapje terug, maar verdwijnt zeker niet van het toneel.