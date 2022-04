Vijf basketbalsters Almonte vertrekken uit onvrede met de staf, club haalt vijf vervangers

De basketbalsters van Almonte maken het seizoen af met een sterk gewijzigde selectie: vijf speelsters weg, vijf speelsters erbij. De verhouding tussen de technische staf en een aantal vrouwen is flink verstoord. Wat is er aan de hand bij de promotiedivisionist uit Eindhoven?

‘Zonder in detail te treden: wij zijn door gemaakte keuzes van huidige coachingstaff en het huidige bestuur genoodzaakt de club te verlaten. Ons Almonte-hart is echt gebroken, maar wat hebben wij in de afgelopen tien jaar stuk voor stuk fantastische tijden meegemaakt bij deze club en ontzettend veel mooie mensen leren kennen. Nogmaals bedankt voor alles en wie weet zien we elkaar in de toekomst weer terug.’

Het is het bericht dat te lezen valt op de Facebook-pagina van Almonte dames 1. Vijf speelsters hebben het ondertekend: Jans van de Ven (Eindhoven), Anna van Dalsum (Breda), Tess Govers (Rosmalen), Nanneke Vissers (Rosmalen) en Diana Derkx (Eindhoven).

Verzoek tot ontslag staf

Coach Paul van den Heuvel reageert: ,,Wegens een verstoorde werkrelatie heeft de coaching staf eind maart besloten de samenwerking met één speelster per direct te beëindigen. Een tweede speelster heeft in reactie hierop medegedeeld dat zij eveneens per direct zou vertrekken. Vijf speelsters, onder wie de twee eerdergenoemden, hebben naar aanleiding van de situatie een vergeefse poging gedaan om de coaching staf te laten ontslaan. Het bestuur van Almonte was dit echter geenszins van plan. Als reactie op het ondoordachte ultimatum van de vijf ontevreden speelsters sprak het bestuur het volste vertrouwen uit in de coaching staf en hun visie. Hierop besloten ook de overige drie speelsters per direct te stoppen bij Almonte.”

Anna van Dalsum namens de vijf basketbalsters: ,,Het liep het hele seizoen al niet tussen de staf en de speelsters. We riepen een teammeeting bijeen, want er moest óf bij de staf óf bij het team iets veranderen om volgend seizoen bij Almonte te blijven. De helft wilde na de zomer wel door met de coaches, de andere helft niet. We besloten dat eerlijk te melden. Vervolgens moesten alle meiden een gesprekje met de staf. Één van ons weigerde dat, want haar mening stond vast. Ze moest daarna toch verplicht komen en kreeg te horen dat ze moest vertrekken. Wij vroegen het bestuur om de beslissing terug te draaien, maar dat gebeurde niet. Dan kun je ons alle vijf uitschrijven, zeiden wij, want wij gaan hier niet mee akkoord.”

Almonte maakt de laatste twaalf duels af met vijf nieuwe speelsters. Het team staat achtste en is vastberaden om de nacompetitie om de titel te behalen.

Nieuwe uitdaging

Van den Heuvel: ,,Ondanks alles bedankt de coachingstaf alle vertrokken dames voor hun bijdrage aan het seizoen tot dusver en wenst ze veel geluk in de toekomst met het behalen van hun sportieve doelstellingen. Daarnaast hoopt de coachingstaf ze, zoals door één speelster verwoord, als supporter van de club Almonte terug te zien bij de wedstrijden.” Van Dalsum: ,,Wij zoeken naar een nieuwe uitdaging.”