Vijf goals voetbalsters PSV bij hoopvolle seizoensstart

Basisplaats Nijstad

Met Roeland ten Berge (46), oud-trainer van sc Heerenveen en afgelopen seizoen assistent-trainer bij de mannen van eredivisionist Go Ahead Eagles, haalde PSV deze zomer een opvolger in huis van Rick de Rooij. Wat het meest opviel aan zijn opstelling bij zijn debuut is dat alleen nieuwkomer Nina Nijstad op het middenveld een basisplaats had en dat de multifunctionele Nadia Coolen bij haar twaalfde seizoen in Eindhovense dienst mocht starten als rechtsback. Gwyneth Hendriks, die centraal achterin een duo vormde met Siri Worm, is zijn aanvoerster. De Nieuw-Zeelandse aanwinst Indiah-Paige Riley viel na een uur in en ook Naomi Piqué mocht nog haar debuut in het rood-wit maken.