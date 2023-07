Vijf nieuwe gezichten voor ‘hyena’s’ van Oranje-Rood

Bij de bekendmaking van de nieuwe namen laat Oranje-Rood-coach Rob Haantjes de term ‘hyena’s’ meer dan eens vallen. ,,Dat dier staat symbool voor de wederopstanding van onze ploeg en het zegt ook iets over onze speelwijze. Afgelopen seizoen zijn we er vol opgevlogen en daar gaan we niks aan veranderen’’, aldus Haantjes.

Naast Gräve dragen ook Bibi Donraath (Klein Zwitserland), Zoë Dujardin (Braxgata), Phéline Vos en Julie Fiedeldij (beiden eigen jeugd) komend seizoen het shirt van Oranje-Rood. Daartegenover staat het vertrek van Carmen Victoria (HC Tilburg) en Kim Hendrix (Delta Venlo). Haantjes: ,,Gräve zal op de plek van Victoria gaan spelen en Dujardin vervangt Hendrix. Afgelopen jaar hadden we een smalle selectie en hebben we gelukkig weinig blessureleed gekend. Komend seizoen gaan we veel wedstrijden spelen met daarbij een aantal dubbele weekenden. Om die reden is het heel fijn dat we nu wat ruimer in ons jasje zitten.’’