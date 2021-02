Vijf operaties kregen boomlange basketballer Henk Norel niet klein, de angst voor de zesde wel

Corné van Kessel uit Veldhoven kijkt uit naar Zilvermeer­scross: ‘Het is een van de weinige echte zandcros­sen’

16 januari Veldrijder Corné van Kessel (29) start vandaag dicht bij huis in de Zilvermeercross. ,,Een echte zandcross die perfect past in de voorbereiding op het WK in Oostende.”