‘Vlijmscherp’ Koreaans duel om eindzege ELE Rally gewonnen door de oudste Hyundai: ‘Goed karretje’

ELE RallyDe zege om de 58ste ELE Rally draaide uit op een gevecht tussen twee tegenpolen in een Hyundai i20 R5. Bob de Jong, de rustigste van de twee, besliste het duel beheerst in zijn voordeel. Voor de agressiever rijdende aanvaller Kevin van Deijne was er troostprijs dat hij op de slotdag ‘toch maar mooi’ een fiks deel van zijn achterstand had weggepoetst. ‘Maar Bob was gewoon de snelste’.

Wie een grote autorally wil winnen, heeft in deze dagen de keuze uit een beperkt aantal potente wagens. In Nederland rijdt iedere kandidaat voor het nationale kampioenschap in een Skoda Fabia R5, een Ford Fiesta R5 of een Hyundai i20 R5. Bob de Jong (37) koos enkele jaren geleden voor de laatste en pakte in de Koreaanse kanonskogel enkele titels en een pak rally-zeges. Kevin van Deijne (31) schakelde vorig jaar over op eenzelfde bolide. Hij jaagt daarin al een tijdje op zijn tweede overwinning.

De afgelopen dagen was die er bijna in de 58ste ELE Rally. Dat moest dan gebeuren in een rechtstreeks duel met merkgenoot De Jong. Het werd een pakkende tweestrijd tussen twee mannen, die de kunst allebei hebben afgekeken van hun vaders: respectievelijk wijlen Bert de Jong en Tonnie van Deijne. Alleen de Duitse subtopper Björn Satorius kon zich een tijdje mengen in hun gevecht. Gaandeweg kon hij de twee echter niet meer volgen en toen de oosterbuur op de verraderlijke proef in Sint-Oederode een rondje te weinig reed in een zogenaamde ‘rundkurs’-gedeelte was de Toyota-dealer in zijn Ford Fiesta R5 definitief gezien. Zijn landgenoot Dennis Rostek (Skoda Fabia R5) pakte uiteindelijk de derde plaats op een eerbiedwaardige afstand (3 minuten en 25 seconden) de Nederlandse kemphanen.

Naast de nodige overeenkomsten zijn er tussen De Jong en Van Deijne ook de nodige verschillen te ontdekken. Zo rijdt Van Deijne in een nieuwere versie van de i20 R5. ,,Ik heb er voor gekozen om door te gaan met deze wagen zolang ik er nog meer vooraan kan rijden", zegt rekenmeester De Jong. De openingsavond leek zijn gelijk te bewijzen. De vlak over de grens bij Roosendaal in het Vlaamse grensdorp Essen wonende ondernemer won toen drie van de vier proeven.

Als een beest

De dag erop kwam Van Deijne echter sterk terug. Vooral op de onverharde wegen rond Wintelre ging hij als een beest te keer. ,,Deze stukken liggen me beter dan de asfaltproeven", verduidelijkte de man uit het Brabantse Zeeland. ,,Op het onverharde rijd je meer met je gevoel. Op het asfalt wordt het circuitwerk.” Met nog twee KP's rond Wintelre op het menu, zag Van Deijne kans om zijn vrijdagavond opgelopen achterstand (‘Een stuurfoutje op Lierop') weg te poetsen. ,,En ook op de proef Sint-Oederode kan er van alles gebeuren", voegde hij er aan.

Deze dingen groeien niet aan de boom Bob de Jong, Winnaar ELE Rally

Het riep bij de fans van De Jong de vraag op of hij toch niet beter had kunnen investeren in het jongere broertje van de i20. ,,Kan zijn, maar die dingen groeien niet aan de boom", wierp De Jong tegen. Op de klassementsproeven was vanaf de opmars van Van Deijne ook het onderlinge verschil in rijstijl te zien. Tegenover de agressieve aanpak van de jongste van de twee, stond de strakke, rustigere benadering van De Jong.

Toen de Oost-Brabander terug was gekomen tot 10 tellen van de West-Brabander, pakte De Jong een lekkere proef-overwinning mee. Vanaf toen wisselden de twee elkaar af met het rijden van de snelste tijden. Het onderlinge verschil bleef wel rond de tien tellen hangen. Met nog twee proeven in het avonddonker te gaan, straalde Van Deijne nog altijd dat De Jong te pakken was. ,,Dat geloof ik ook echt. Alleen moet hij dan wel een gaan foutje maken als ik hem nog meer onder druk weet te zetten.”

Dat gebeurde uiteindelijk niet omdat Van Deijne op de rundkurs in Son (Ekkersrijt) een derde Hyundai (die van Martin van Iersel) voor zijn neus kreeg. ,,Ach, ik vind het al mooi dat ik vandaag een flink stuk van mijn achterstand heb afgereden. En eerlijk is eerlijk: Bob was gewoon het snelst.” Even verderop stond De Jong de felicitaties in ontvangst te nemen voor zijn eerste overwinning sinds de ELE Rally van 2021. ,,Het was gewoon een vlijmscherp duel van twee teams die weinig foutjes hebben gemaakt", vond zijn navigator Erik de Wild. En wat die oudere Hyundai i20 R5 betreft. Nadat Bob de Jong hem had overgoten met champagne, zei hij geen reden te zien om hem in te ruilen. ,,Een goed karretje", zo gaf hij de winnende i20 tot slot een verdiend schouderklopje mee.

Uitslag 58ste ELE Rally: 1. Bob de Jong/Erik de Wild (Hyundai i20 R5) 180 km KP in 1 uur, 49 minuten en 21 sec., 2. Kevin van Deijne/Hein Verschuuren (Hyundai i20 R5) op 16 sec, 3. Dennis Rostek/Nico Otterbach (Skoda Fabia R5) op 3.25, 4. Bjorn Satorius/Hanna Ostlender (Ford Fiesta) op 5.46, 10. Ronald van Loon/Radbout van Hoek (Hyundai i20 R5) op 12.55.

Volledig scherm Kevin van Deijne gaat lekker agressief de strijd met de onverharde wegen aan. © DCI Media