Voetbalsters PSV al vroeg ver achterop in titelrace

De voetbalsters van PSV faalden zondag opnieuw in de Azerion Eredivisie Vrouwen. Door de nederlaag bij Ajax (1-0) is hun achterstand opgelopen tot elf verliespunten. Daarmee kan er in de herfst al een streep door de Eindhovense titelpretendent.

Met Ajax en FC Twente die allebei dit seizoen nog geen fout hebben gemaakt, is het onwaarschijnlijk dat het PSV van trainer Rick de Rooij de ontstane kloof nog kan dichten.

PSV speelde zondag op De Toekomst in Amsterdam zonder Mandy van den Berg (ziek) en Esmee Brugts (geblesseerd geraakt bij Oranje). De aanvoerdersband zat om de arm van Kika van Es. Op doel stond Lisan Alkemade, die onlangs haar contract in Eindhoven verlengde tot medio 2025.

Al wat de klok sloeg in de eerste helft was Ajax, dat tot diverse grote kansen kwam. PSV zette daar niets tegenover en mocht de handen dichtknijpen dat het met 0-0 ging rusten.

Rake vrije trap Leuchter

Specialiste Sherida Spitse liet in de tweede helft een toegekende vrije trap door Romée Leuchter nemen en zij trapte de bal fraai langs Alkemade het doel in: 1-0 voor Ajax.

PSV moest toen wel uit z’n hok komen en probeerde dat ook wel. Via Joëlle Smits, Chimera Ripa en invalster Zera Hulswit dook PSV op voor Ajax-keepster Lize Kop. Het dit seizoen moeizaam scorende PSV bracht haar echter nooit in verlegenheid. Aan de andere kant maakte Ajax geen gebruik van de ontstane ruimte, waardoor 1-0 op het scorebord bleef staan.

PSV niet fel genoeg

,,We schuwden de duels, we zouden fel zijn en daarin kwamen we tekort vandaag. Als iemand van het team een duel wint, moet dat energie geven aan de rest. Ik vond dat we dat niet goed genoeg deden”, reageerde Van Es op het veld voor de camera van sportzender ESPN.

Quote Ik voelde dat we controle hadden in het verdedigen, dat is een stap die we hebben gemaakt Kika van Es (31), aanvoerster PSV

Van Es: ,,We hadden het in de eerste helft moeilijk, maar blijven wel bij elkaar als team. Dan ga je met 0-0 de kleedkamer in, kun je wat finetunen en hoop je dat we de tweede helft beter van start gaan. Zonde dat Ajax er dan zo mooi een vrije trap inschiet. Ik voelde namelijk wel dat we controle hadden in het verdedigen, dat is een stap die we hebben gemaakt.”

,,Maar het is niet goed genoeg, dat is duidelijk. Terwijl we wel een goede selectie hebben. Dit is balen, we willen zo graag een goed resultaat halen met dit team en dat komt er gewoon niet uit", aldus Van Es. ,,Als we het lek niet te boven komen, hang ik mijn voetbalschoenen in de goal en stop ik ermee. Nee, ik ga er nog steeds van uit dat het goed komt.”

Zondag 26 november neemt PSV het in het Philips Stadion op tegen Feyenoord.

Ajax-PSV 1-0: 54. Leuchter 1-0.

Opstelling PSV: Alkemade, Coolen (87. Koeleman), Hendriks, Van Es, Levels; Biesmans (80. Kuijpers), Kaagman, Worm; Thestrup (64. Hulswit), Smits, Ripa.