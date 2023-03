Voetbalsters uit Brabant jagen hun droom na net over de grens in Duitsland: ‘Hier is het gedisciplineerder dan in Nederland’

Voetballen als jong volwassenen in de Duitse Juniorinnen Bundesliga . Voor Lenny van Grotel uit Ommel en Renske van den Bosch (Volkel) is het de normaalste zaak van de wereld. De opleiding van Borussia Mönchengladbach staat bekend om de voorliefde voor Nederlandse talenten.

Het eerste vrouwenteam van de club uit Nordrhein-Westfalen telt vier voetbalsters uit Noord-Limburg. Ook bij de jeugdteams is de voertaal bijna Nederlands. Meestal Limburgse speelsters met een vleugje Brabant. Op het riante trainingscomplex Am Haus Lütz in het stadsdeel Bettrath-Hoven dromen Lenny van Grotel en Renske van den Bosch over spelen in grote stadions. Beide meiden zijn door Hub Salden (74), ook al een Nederlander, in contact met Die Fohlen (de veulens; bijnaam van BMG) gebracht.

Ooit door de Duitse voetbalgrootmacht na een gewonnen wedstrijd met KNVB meisjes werd talentenzoeker Salden gevraagd om voor BMG te scouten. De Veghelaar speurt al dertien jaar in Nederland alle velden af naar jeugdig talent. ,,Duitse verenigingen in het Roergebied als Rot-Weiss Essen, 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, VfL Bochum en Schalke 04 vissen allemaal in dezelfde Duitse vijver”, weet Salden. ,,Alemannia Aachen en Bayer Leverkusen beginnen nu ook Nederland als talentengebied te ontdekken.”

Neusje voor talent

De meesterscout heeft een neusje voor talent. Moeiteloos dreunt hij de namen op waaronder hij zijn handtekening kan zetten. Kim Everaerts (FC Twente), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg) en Amber van Heeswijk (Fortuna Sittard) werden door Salden gescout. ,,De FIFA heeft bepaald dat speelsters maximaal 50 kilometer van de Duitse grens mogen wonen. Als ze 18 jaar zijn vervalt die regel.”

Voor Van Grotel (16) is de afstand met wekelijks drie trainingen en een wedstrijd toch al gauw 500 kilometer. ,,Ik woon gunstig want we zitten vanuit Ommel meteen op de snelweg en zijn vlot de grens over”, aldus de VWO-5-leerling. ,,Voor uitduels moeten we vaak ver weg en vertrekken wel eens een dag eerder zodat we goed uitgerust aan de aftrap verschijnen.”

Gescout

Begonnen bij Olympia Boys en SJVV kwam de aanvalster bij FC Eindhoven terecht en werd daar ontdekt door Salden. ,,Hij zag me op een training en nodigde me uit voor enkele proeftrainingen. Mijn trainer bij FCE steunde me in deze stap. Ik merkte meteen dat het voetbal in Duitsland een veel hoger niveau heeft dan in Nederland. Veel sneller en fysieker.”

Voetbal is Van Grotels passie. ,,Ik ben begonnen als wedstrijdturnster en voetbalde toen al met jongens uit mijn klas. Na drie uur turntraining op zaterdag moest ik me vaak haasten om bij Olympia Boys nog mee te kunnen spelen.”

Voor de 16-jarige Renske van den Bosch staat er iedere week tussen de 800 en 1000 kilometer op de teller. Borussia was voor haar een grote onbekende totdat Hub Salden langskwam. ,,Hij kwam eigenlijk voor iemand anders kijken, maar kwam uiteindelijk bij mij terecht. Ik denk dat het voetbal hier gedisciplineerder is dan in Nederland.”

Van den Bosch heeft het net over de grens prima naar haar zin. ,,Het is hier een soort tweede thuis geworden. Ik heb ook nog geen idee waar mijn plafond ligt. Gewoon lekker voetballen is het belangrijkste en dat gaat hier prima. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”