Volleman sluit EK af als zevende in sprongfinale

Volleman behaalde een totaalscore van 13,799. Dat was iets minder dan haar score in de kwalificatie: 13,866. ,,In de finale zijn er altijd andere omstandigheden. Je mag bijvoorbeeld geen oefensprongen meer doen, dat is altijd even wennen”, zocht Volleman naar een verklaring. De Hongaarse Boglarka Devai won de Europese titel.

Volleman had graag haar prestatie van vorig jaar op de EK in Cluj verbeterd. Toen legde ze beslag op de vijfde plaats. Toch kan de jonge turnster met veel voldoening terugkijken op haar prestaties in Glasgow. ,,Het is een heel mooie week geweest”, aldus de Eindhovense, die zaterdag met het landenteam verrassend de bronzen medaille won. ,,Een medaille winnen op een groot toernooi is een droom die uitkwam. Ook over mijn individuele finale kan ik tevreden zijn. Het was heel mooi om mee te maken. Ik neem deze ervaring mee naar de toekomst.”