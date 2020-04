Volleyballer Frits van Gestel (27) uit Middelbeers keert terug bij Dynamo

‘Met nieuwe indeling doe je recht aan prestaties van volleybal­teams’

1 april Joep van Iersel haast zich te zeggen dat hij niet de enige was met het voorstel om volgend seizoen met twee topdivisies te starten in plaats van één in het volleybal. Maar de voorzitter van Volley Tilburg diende dat plan onlangs wel in bij de volleybalbond, dat het deze week ook doorvoerde.