Volleybalster Yvon Beliën: ‘Rio was zo’n mooie ervaring, dat wil ik per se nog een keer meemaken’

Het is anderhalve week voor de start van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) als volleybalster Yvon Beliën (26) met Oranje aan de voorbereiding begint én bondscoach Giovanni Caprara voor het eerst ontmoet. De Budelse middenblokkeerster beseft dat er amper tijd is. ,,Technisch gaan we geen grote stappen maken en tactisch kun je ook niet veel meer doen. Het is puur een nieuwe energie aanboren”, zegt Beliën. ,,Die energie zit wel in ons team en dat kunnen we bij elkaar oproepen, maar de afgelopen drie jaar bleek dat we dat ook van de coach nodig hebben. Giovanni heeft dat in zich, dat is een van zijn kenmerken waarom hij nu hier met ons is.”