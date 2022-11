Volleybalsters Ledûb winnen belangrijke pot: ‘Er zat zoveel druk op’

Volgens aanvoerster Nikki Wouters (24) was de wedstrijd tegen het team uit Sint Anthonis ‘een mooie pot’. ,,De hele week lag onze focus al op deze wedstrijd’’, zo blikt de spelverdeelster terug.

De teams kenden elkaar al wat jaren, mede doordat ze in de bekercompetitie tegen elkaar speelden, en hadden daardoor een duidelijk plan. ,,We wisten dus al hoe Activia speelt. Hun spel is heel snel. Dat moesten we zien te doorbreken. Door onze serve-druk hebben ze dat vanaf moment één niet kunnen doen. We hebben er echt ons eigen spelletje van gemaakt.’’

Quote Het was dus echt een battle of the best. Als je dan wint, is het juichen Nikki Wouters (24), spelverdeelster Ledûb

De speelsters van Ledûb gaan er met een 3-0 zege vandoor. Dat zorgde volgens Wouters voor de nodige ontlading onder de vrouwen. ,,Er zat zoveel druk op. Activia stond boven ons en had nog geen punt laten liggen. Wij stonden daaronder en hadden wel wat laten liggen, maar allebei waren we ongeslagen. Het was dus echt een battle of the best. Als je dan wint, is het juichen. Iedereen sprong in de lucht, heel het publiek deed mee. We waren zo blij. Deze pot was heel belangrijk. Het is mooi dat het dan zo goed gaat.’’

Kleine selectie

Niet alleen ‘deze pot’ ging heel goed. Het team doet het naar eigen zeggen boven verwachting, zeker nu ze als enige team ongeslagen in de competitie zijn. ,,We dachten zelf dat we in de middenmoot zouden eindigen.’’ Maar daar zit het team van Wouters dus flink overheen. ,,Dat willen we blijven volhouden, maar we willen bovenal plezier blijven maken. Doordat we een kleine selectie hebben, is de teamband sterk. Dat zie je ook in het spel, hoewel er een paar ervaren spelers weg zijn gegaan na afgelopen seizoen.’’

Wouters was één van de meer ervaren spelers die wel bleef. Al vier seizoenen speelt ze voor het eerste damesteam van Ledûb, maar met haar 24 jaar durft ze zichzelf niet per se ervaren te noemen. ,,Ik ben nog maar jong, hè. Nog altijd leer ik en ga ik vooruit. Wie weet wat er nog allemaal in zit.’’ Waar het volleybal haar nog moet brengen? ,,Moeilijke vraag. Het liefst zo hoog mogelijk natuurlijk. Een ervaring in de eredivisie zou ik supergaaf vinden. Uiteindelijk doe je het daar allemaal voor. Daar wil ik dus wel voor gaan.’’