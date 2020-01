Volop gevloek en getier in 'Dakar': Versteijnen moet strijd verlaten

Zelfs rijders die wel een goede klassering behaalden, hadden het nodige te klagen, trucker Janus van Kasteren (foto) voorop. De enig overgebleven kopman van Team De Rooy deed het prima in de vierde etappe in Saoedi-Arabië over een afstand van 672 kilometer van Neom naar Al-Ula. De Veldhovenaar, zevende in het klassement, was blij met zijn vierde plek, maar was niet te spreken over de startpositie voor hem van Richard de Groot van het Firemen Dakarteam. Die gaf zelf ook aan dat hij die vierde plaats toebedeeld had gekregen door een computerfout. Van Kasteren sprak daar schande van. ,,Een blunder van de organisatie. Ik vind Richard een fijne vent, maar weet niet wat hem bezielde. Hij ging ondanks herhaaldelijk contact niet aan de kant. Daardoor verloren we veel tijd. Pas toen hij panne kreeg, konden wij er langs. Man, man: wat hebben wij gevloekt."