Waalrese boogschutter Willem Bakker (23) mist WK recurve: ‘De selectiecriteria van de bond zijn een lachertje’

Boogschutter Willem Bakker (23) uit Waalre mag niet naar het WK recurve, dat van 31 juli tot en met 6 augustus gehouden wordt in Berlijn. Dat, terwijl hij heeft voldaan aan de sportieve selectiecriteria. ,,Een lachertje”, zegt Bakker, die dit weekeinde deelneemt aan het NK in Ulvenhout.

De Nederlandse ploeg voor Berlijn bestaat uit Steve Wijler, Senna Roos en Gijs Broeksma. Rick van der Ven gaat als reserve mee. ,,Zij zijn gekozen omdat ze het beste schieten”, zegt bondscoach Jacqueline van Rozendaal, die de Spelen van 1988 en 1992 als schutter meemaakte. ,,Ja, Willem voldeed aan de sportieve eisen. Maar Steve, Senna en Gijs hebben dat ook gedaan. Hun pijlgemiddelde is hoger dan dat van Willem.” Bakker, die in Waalre lid is van handboogclub De Vriendschap, weet dat. ,,Steve staat op eenzame hoogte”, zegt hij. ,,Maar wat dat gemiddelde betreft, zit ik dicht op Senna en Gijs. Ik had de reserveplek verwacht.”

Denk je nou echt, dat ik mindere schutters mee ga nemen naar het WK? Omdat ik de ene schutter aardiger vind dan de andere? Bondscoach Jacqueline van Rozendaal

Er zijn aanvullende selectiecriteria, zoals: een WK-ganger moet ‘passen bij de dynamiek van het team’. Bakker heeft het daarmee nog het moeilijkst. ,,Om ziek van te worden”, zegt hij. ,,Stel dat ik een beter pijlgemiddelde heb dan Gijs. Je zou zeggen, dat dan de bond voor mij móet kiezen. Maar door zo’n aanvullend criterium, kan de bond er altijd een draai aan geven. Ja, je schiet op het moment erg goed, maar we denken dat jij niet past bij de dynamiek van het team. De bond houdt vast aan de Papendal-jongens.”

De bondscoach wil er niet van weten. ,,Ik word afgerekend op de resultaten”, zegt ze. ,,Denk je nou echt, dat ik mindere schutters mee ga nemen naar het WK? Omdat ik de ene schutter aardiger vind dan de andere?”

‘Doorbraak’ is te lang geleden

Bakker dacht vorig seizoen door te breken na zijn zege in de European Grand Prix in Plovdiv. Zo’n toernooi staat minder hoog aangeschreven dan een World Cup. Maar Bakker won ‘m, en hij versloeg in Bulgarije zelfs olympisch kampioen Mete Gazoz. ,,Maar dat is een jaar geleden”, zegt Van Rozendaal, die halverwege het vorige seizoen aantrad als bondscoach. ,,Je moet naar het heden kijken. En nu zijn anderen beter dan Willem.”

Bakker schudt zijn hoofd. ,,Zo gaat het altijd”, zegt-ie. ,,Als schutter van buitenaf heb je het sowieso moeilijker. Op Papendal kun je de hele dag trainen, en je hoeft je daar niet druk te maken over zaken als geld, fysio en verdere begeleiding.”

Veranderende criteria

Het NK. Stel dat Bakker Nederlands kampioen wordt, mag hij dan in augustus naar de World Cup in Parijs? ,,Dat is niet zeker”, aldus de bondscoach. ,,Nogmaals: het gaat om het pijlgemiddelde, het scorend vermogen. Komt bij, dat Gijs Broeksma niet meedoet aan het NK. Het past niet in zijn programma. Onze weg moet leiden naar prestaties op de volgende Spelen. Je kunt veel zeggen over de selectiecriteria. Deze waren vorig jaar anders dan dat ze dit jaar zijn. Wie weet, zijn de criteria volgend seizoen weer anders.”

Bakker heeft een droom: deelnemen aan de Olympische Spelen. ,,Dat wordt me vrijwel onmogelijk gemaakt”, zegt hij. ,,Maar ik geef mijn droom niet op. Ze zijn nog lang niet van me af.”