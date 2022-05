Waterpolocoach Ruud van der Horst is weer gezond: oud-Deurnenaar wint met Polar Bears

Waterpolocoach Ruud van der Horst (30) is met Polar Bears goed begonnen aan de play-offs in de strijd om de landstitel. De oud-Deurnenaar en ex-international leidde zijn ploeg afgelopen weekend naar de halve finale.

Van der Horst leerde waterpoloën bij DZT ’62 in Deurne. Hij stapte op zijn veertiende over naar eredivisionist Polar Bears. ,,Mijn ouders reden me vier jaar lang vijf keer in de week van Deurne naar Ede”, zegt hij. “En terug. Gigantisch.”

Hij woont al twaalf jaar in Ede. Polar Bears is zijn club geworden. Van der Horst groeide er als speler uit tot aanvoerder van Oranje. Met het oog op het OKT vóór de Spelen van 2016, speelde hij in het seizoen 2014-2015 voor CN Barcelona. ,,Ik ben er samen met mijn vriendin Céline naartoe gegaan. Die Spaanse competitie is zo sterk. De inzet, de beleving. Er is geen afleiding, daar staat alles in het teken van waterpolo. Maar dat bleek niet te werken voor mij. De combinatie van topsport en een parttime baan past me beter. We zijn na een jaar huiswaarts gekeerd.”

Maatschappelijke carrière

De olympische missie mislukte, waarna Van der Horst bedankte voor de nationale ploeg. De toppoloër gaf de voorkeur aan een maatschappelijke carrière. Oranje was daar net te veel aan. Maar twee jaar later begon het te kriebelen. Van der Horst miste het topsportleven. Onder bondscoach Robin van Galen maakte hij zijn rentree in de nationale ploeg.

Maar Van der Horst kreeg last van zijn heupen. Ontstoken kapsels. Een topsporter heeft de neiging om door pijn heen te bijten. Februari 2020: Oranje gaat naar Kroatië voor een World League-pot. Later dat jaar staat het OKT op het programma. Harry van der Meer is inmiddels de bondscoach, Van der Horst behoort tot de spelersselectie.

,,Tegen beter weten in stap je op het vliegtuig”, zegt hij. ,,Je weet dat het mis is, maar ja, de laatste kans op de Spelen. Het bad in Kroatië. Je wil in gaan schieten. Niet te doen vanwege de pijn, en je zwemt naar de kant om eruit te gaan. Fuck, denk je, nu het bad uit en het is klaar. Je zwemt terug, probeert door te gaan. Mar het lukt niet. Ben je vijftien jaar bezig, aanvoerder van het nationale team. Geen OKT voor mij. Harry, de fysio, een paar spelers en ik hebben zitten janken.”

Polar Bears won vrijdag in Donk met 10-14. En eergisteren in Ede werd Donk nogmaals over de knie gelegd door de ploeg van Van der Horst: 12-9. Polar Bears plaatste zich dus overtuigend voor de halve finale. Opmerkelijk, want in de reguliere competitie had de ploeg uit Ede het heel moeilijk met Donk. In de uitwedstrijd werd verloren, en thuis behaalde Polar Bears een nipte zege. De boys van Van der Horst lijken over een lange adem te beschikken. “Ja”, beaamt de coach, ,,en ik zie kansen. We willen minimaal de finale halen.”

Van der Horst heeft zijn heupen tot rust laten komen. Het voelt zelfs zo goed aan, dat-ie weer gaat poloën. ,,Maar ik blijf ook coachen”, zegt hij. ,,In een light versie, samen met Bas de Jong. Ieder neemt elke week twee trainingen voor zijn rekening. Wat het spelen betreft: ik heb twee jaar niks gedaan. Eerst maar eens fit worden. En als het allemaal past, probeer ik terug te keren in het eerste.”