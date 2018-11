Weg naar zege Coldenhoff geblokkeerd: ‘Ik durfde er niet langs’

Coldenhoff 4e in kwalifica­tie Red Bull Knock Out

10 november MXGP-motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Best is zaterdagmorgen als 4e gefinisht in de kwalificatieheat van de Red Bull Knock Out. Er stonden zo’n 1000 deelnemers aan de start van de strandrace in Scheveningen. De beste 750 rijders plaatsten zich voor de finale later op de dag (start 13.30 uur).