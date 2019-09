Wereldkampioen Etienne Bax en bakkenist Kaspars Stupelis gaan uit elkaar

Bax werd ook in 2015 wereldkampioen met de Let Stupelis, maar na de Sidecarcross of Nations in Duitsland gaan de twee uit elkaar. ,,Kaspars en ik hebben er weer twee hele goede jaren op zitten. In 2018 was het lastig voor ons omdat we toen met veel blessureleed en tegenslag af te rekenen kregen maar dat hebben we dit jaar recht gezet", vertelt Bax.