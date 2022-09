Wereldkampioen zijspancross Etienne Bax vreesde voor afgelasting: ‘Ik dacht echt dat het niet meer ging gebeuren!’

Na een jurybeslissing in zijn nadeel tijdens de vierde GP van het seizoen in Estland moest Bax zich terug zien te vechten van een behoorlijke achterstand op WK-leider Kert Varik. Vijf punten was er nog over bij aankomst voor de laatste GP en één ding wist hij zeker: op de baan kon hij zijn concurrent hebben. Technische malheur of een crash daargelaten zou de titel voor Bax en Cermak moeten zijn, maar dat was buiten de weergoden gerekend.

Net als in Nederland ging het in Duitsland rondom het circuit in Rudersberg er hevig aan toe afgelopen weekend. Met bakken kwam het uit de hemel en zo werd bijna het volledige zaterdagprogramma geannuleerd. ,,Toen had ik wel zoiets van: het zal toch niet hè”, vertelt de vijfvoudig wereldkampioen achteraf. ,,Ik ging naar bed en om twee uur werd ik wakker met een bak regen. Om drie uur, weer regen. Ik had echt het idee dat ze het af zouden gelasten.”

Vier kranen

Bij afgelasting zou de titel dus naar Varik gaan. ,,Het zou ook niet de eerste keer zijn... op de een of andere baan heeft dit circuit dat gewoon om zich heen hangen. Maar gelukkig gebeurde het niet. Ze hebben de trainingen nog afgelast op zondagochtend, maar gelukkig werd er dus wel geracet. En om eerlijk te zijn: ze hebben bij de baan er ook alles aan gedaan! Er zijn wel vier kranen de weg op gegaan om alle zooi eraf te scheppen.”

Qua races begon de dag uitstekend. ,,Wij pakten eigenlijk direct kopstart en hebben toen niemand meer gezien, dus dat was prima!” Toen hadden Bax en bakkenist Ondrej Cermak het gat al gedicht. ,,Maar in de tweede manche haakte mijn bakkenist in een andere wagen bij de start, dus dat was vervelend. Daarna, in de tweede ronde, maakten we bijna een crash die ons de titel had kunnen kosten. Ik denk dat we wel dertig meter met het achterwiel in de lucht hebben gereden! Daar moet je dan trouwens niet teveel over nadenken: het is gebeurd en gelukkig ging het goed!”

Hoewel het voor Bax al zijn vijfde titel is, is het voor Cermak zijn eerste en dat was wel te merken. ,,Je merkte toch wel een spanning bij hem en we konden ook niet echt meer aanzetten. Dus toen hebben we die manche op de tweede plek veilig uitgereden, dat was ruim voldoende!” Ettienne’s broer Robbie won als bakkenist van Marvin Vanluchene de tweede manche en de GP.

Tractor

Een protest kwam er dit keer niet. ,,Ik heb wel zat gele vlaggen gezien vandaag, want er stonden veel rijders vast, maar telkens netjes afgeremd. Ik schrok na afloop wel even, want er kwamen twee mensen van de FIM naar de trailer toe, maar die kwamen me gelukkig alleen maar feliciteren”, vertelt de kersverse kampioen lachend, vlak nadat het feest is afgesloten. ,,Nu is het nog even opruimen en wachten tot er een tractor komt om ons hier weg te halen, want we staan tot in de assen vast! Maar dat maakt niet uit: dit jaar kan niet meer stuk!”

Volgende week sluit Bax zijn seizoen af tijdens de Sidecarcross of Nations in Tsjechië, waar hij namens Nederland de titel mag verdedigen.