Wereldkampioene Noë van Eindhoven Kemphanen: ‘Olympische Spelen nog ver weg’

Michelle Noë is één van de speelsters die vrijdagochtend met het Nederlandse vrouwenteam wereldkampioen werd in Divisie 1B van het ijshockey. Door het kampioenschap behoren de Nederlandse vrouwen nu tot de top-zestien van de wereld. Volgens de Nederlandse IJshockeybond is het vrouwenelftal daarmee het hoogst spelende team sinds de invoering van het huidige systeem.

Noë, naast Anne van der Zanden en Lisa Daams één van de drie Eindhoven Kemphanen-speelsters in de selectie, beseft hoe uniek de prestatie is. ,,Dit hadden we van tevoren echt niet verwacht. Twee keer promoveren in twee seizoen is erg onwerkelijk”, laat ze vanuit Beijing weten. Noë refereert naar het wereldkampioenschap van vorig seizoen in divisie 2A, waardoor Oranje nu in divisie 1B mocht deelnemen.

Een stapje omhoog, betekent echter ook een stapje extra op het ijs. ,,Dat we in de top-zestien staan is uniek en mooi, maar ook een nieuwe uitdaging. Zo hoog hebben we nog nooit gespeeld. Het zal veel inzet en training vergen om ons ook hier te bewijzen tegen landen als Noorwegen en Zweden.”

Olympische Spelen ‘nog ver weg’

Vanaf komende editie, in 2022, komen er voor het eerst tien landen uit op het olympische ijshockeytoernooi bij de dames. Nederland is er dus nog niet, zo geeft ook Noë aan. ,,Daarvoor zullen we eerst ook een kwalificatietoernooi moeten winnen. Dat is verre van vanzelfsprekend”, zo legt de verdediger uit, die met Eindhoven Kemphanen afgelopen jaar kampioen werd in de eerste divisie. ,,Toch verwacht ik stiekem wel dat onze leeuwinnen hoop kunnen koesteren om dit te kunnen halen.”

Volgens Noë zit er namelijk nog wel rek in de ploeg. ,,We hebben een jong en hecht team dat voor elkaar wil werken”, zo licht ze haar vertrouwen toe. Maar eerst nog even genieten van het grote succes: ,,Het wordt een gedenkwaardige avond!”

