Wereldreiziger Johnson heeft basketbal als vervoersmiddel, met Eindhovense Almonte wil ze naar de eredivisie

Ze is international van Jamaica 3x3 en woonde in Canada en Amerika. Later werd Jose-Ann Johnson (29) profbasketbalster in Zweden, Griekenland en in drie verschillende competities in Frankrijk. Nu is ze te bewonderen bij het Eindhovense Almonte, dat via de promotiedivisie naar de eredivisie wil.