Wereldtop komt naar coronaproof biljarttoernooi in Nistelrode, Ziggo Sport zendt drie dagen lang uit

Geen publiek of spelersvrouwen, maar wel drie dagen lang tv-uitzendingen op Ziggo Sport. Met de eerste Driebanden Challenge in Nistelrode heeft de Stichting BEN (Biljart Evenementen Nederland) een volgens eigen zeggen volledig coronaproof topevenement op touw gezet, waar eind november veel wereldtoppers in het driebanden op af komen.

Die belangstelling valt meteen te verklaren, want samen met hoofdsponsor Jumbo heeft BEN een prijzenpot van 77.000 euro bijeen gebracht. Daarvan is 16.000 euro voor de winnaar en bovendien is elke deelnemer in het 16 spelers grote veld verzekerd van 3000 euro prijzengeld.

,,We waren teleurgesteld dat er door zoveel Nederlandse biljartevenementen werden afgelast in deze coronatijd", zegt Ad Smout van Stichting BEN. De Waalwijkse ondernemer zag de afgelopen maanden een streep gaan door het EK driebanden in Berlicum, door de nationale bekerfinale en door de World Cup in Veghel.

Coronaproof

,,We wisten meteen: hier moet iets voor in de plaats komen", aldus Smout. ,,Maar dan wel coronaproof.” Zo ontstond het idee voor een prestigieus invitatietoernooi zonder publiek, maar met tv-zendtijd. Samen met de biljartbond KNBB, Ziggo Sport en Jumbo sloeg BEN de handen ineen.

Als locatie werd het luxueuze onderkomen The Duke in Nistelrode gevonden, dat in bezit is van Jumbo-oprichter Karel van Eerd. Daar treden van 25 tot en met 27 november zestien wereldtoppers uit het driebanden aan.

Dick Jaspers

De organisatie is inmiddels zeker van de deelname van Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Eddy Merckx, Roland Forthomme, Jérémy Bury en Martin Horn. Daarnaast hebben de Nederlanders Jean van Erp, Jeffrey Jorissen en Joey de Kok een uitnodiging gekregen.

Smout: ,,Alle partijen worden op één tafel gespeeld. We werken met korte partijen die voor tv interessant zijn, een tijdklok van slechts 30 seconden en geen time-outs. Het knock-out format moet vanaf het begin voor maximale spanning zorgen. In de ruimte waarin we spelen kunnen maximaal 40 mensen, maar als de coronaregels worden aangescherpt kunnen we dat ook terugbrengen tot 30 aanwezigen. Dat betekent: geen publiek, zelfs geen spelersvrouwen. Alleen spelers, arbiters, de organisatie en de crew van Kozoom, die alles filmt, en de beelden direct doorstraalt naar Ziggo Sport.”