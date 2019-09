Wielrenner Dylan Bouwmans uit Gemert op overtuigende wijze naar eindzege Topcompetitie

Het gegeven was simpel. Bouwmans begon als nummer drie van het algemeen klassement aan de negende en laatste race van de Topcompetitie. In Kerkrade werd de Eurode Omloop verreden. Na een valse start in de neutralisatie (regen en valpartij) werd de race aangepast. Voor Bouwmans veranderde er niets. Sterker, de zoon van oud-prof Eddy Bouwmans won de eerste twee tussensprints en ging virtueel aan de leiding. Nummer twee van het algemeen klassement Coen Vermeltfoort ging niet van start in Kerkrade, waardoor leider Bas van der Kooij in de achtervolging moest. Maar het team van Bouwmans, Metec, had alles onder controle. De ploeg reed zo sterk dat ploeggenoot Sjoerd Bax de zege opeiste. Bouwmans kwam als zevende over de finish. Hij won het algemeen klassement en de jongerentrui.