Wielrenner Jules de Cock fietst met bijna zeventig kilometer per uur door Marokko: ‘Mijn mooiste wegprestatie tot nu toe’

Een grote prijs winnen tijdens je eerste wegkoersweek van het jaar, dat flikte de Eindhovense wielrenner Jules de Cock (25). Afgelopen week won hij de Grand Prix Al Massira, waarbij hij met gemiddelde snelheden van 56 kilometer per uur over het Marokkaanse asfalt fietste. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Hoe lang ben je al actief in de wielerwereld?

,,Nog niet zo lang. Op mijn achttiende begon ik op een stoffige wielrenfiets die al een tijdje op zolder stond. In het begin gewoon voor de lol, maar na een tijdje wilde ik het serieuzer aanpakken en sloot ik mij aan bij vereniging TWC Het Snelle Wiel in Hapert. Zo heb ik mij in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld tot de wielrenner die ik nu ben. Ik rijd weinig professionele wegwedstrijden. Mijn specialiteit ligt bij het strandracen, waarbij ik tientallen kilometers over het zand fiets.”

Is het dan niet des te knapper dat je deze Grand Prix op je naam zet?

,,Misschien wel ja, maar alles moet ook kloppen tijdens zo’n race. Tijdens mijn voorbereidingen voor het strandseizoen wat deze winter begint, kwam ik per toeval bij deze wegkoers terecht. Zonder enige verwachtingen reisde ik af naar Marokko. Ik kwam terecht in een hete, vlakke en droge omgeving. Ik voelde vanaf minuut één al dat ik er lekker in zat. Mijn benen werkten goed mee, de wind stond goed en ik timede telkens perfect. In de finale reed ik ook op het juiste moment weg bij mijn concurrenten om zo de prijs in de wacht te slepen. Mijn mooiste wegprestatie tot nu toe.”

Hoe heb je het voor elkaar gekregen om gemiddeld 56 kilometer per uur te fietsen?

,,Ik weet het zelf ook niet helemaal. Ik ben een wielrenner die heel hard kan trappen, maar minder kan koersen. En dat kwam in deze vlakke en lege omgeving heel erg van pas. Op een gegeven moment reed ik honderd kilometer lang over een rechte snelweg. Met de wind in mijn rug reed ik vrij soepel. Ik had zelf niet door hoe hard ik ging, omdat er niets om mij heen was. Nergens een focuspunt. Ik zag het tellertje op mijn fiets steeds verder oplopen. Ineens reed ik bijna zeventig kilometer per uur. Bizar. Iets wat ik zelf nog nooit had meegemaakt.”

Ben je fulltime bezig met wielrennen?

,,Ja, maar niet alleen op de fiets. Ik heb een eigen bedrijf waar ik fietsonderdelen verkoop. Het wielrennen is gewoon mijn leven. Als ik zelf niet op mijn fiets zit, sta ik wel in mijn zaakje. Ik ben geen topsporter, dus ik verdien helaas niets met het rijden van racen. Dat is wel een ambitie van mij. Ik hoop dat deze droom ooit op een dag werkelijkheid wordt.”

Heb je verder nog ambities op de fiets?

,,Mijn kracht ligt op het zand, dus ik wil dit strandseizoen gewoon goed presteren en prijzen pakken. Mijn ultieme doel is het winnen van ‘Hoek van Holland – Den Helder’, de langste strandrace ter wereld. 130 kilometer lang afzien op het strand, heerlijk. Ik ben al ooit vierde geworden, dus ik weet dat ik het in mij heb.”

