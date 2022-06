Willem Jan van Hulst is ATP-coach: ‘Blijkbaar ben ik op dat niveau ook nog van toegevoegde waarde’

,,Dat mijn naam nu op dat lijstje prijkt, vind ik wel een bekroning voor alle jaren dat ik er voor mijn tennissers was”, zegt Van Hulst op het Autotron in Rosmalen, waar deze week het Libéma Open wordt gespeeld.

,,Matwé maakt de call om mij mee te nemen naar toernooien, niet ik. Blijkbaar ben ik op dat niveau ook nog van toegevoegde waarde om het maximale uit hem te halen. Ik zou mijn spelers nog wel meer willen ondersteunen onderweg. Organisatorisch is dat een nieuwe uitdaging. Het blijft de combinatie van mezelf uitdagen op het hoogste niveau en mijn expertise delen met de komende generaties”, zegt de eigenaar van de befaamde Valkenswaardse tennisschool. Al sinds 1991 werkt Willem Jan voor de door zijn vader opgerichte Tennis Academy Henk van Hulst.

Tennis bewaken

Dubbelspecialist Middelkoop noemt het zijn nestje. ,,Ik vind het heel fijn om iemand mee te hebben die mij door en door kent en mijn tennis bewaakt. Willem staat voor de basis extreem hoog neerzetten. Dagelijks een goed niveau halen is de sleutel tot succes.”

Van Hulst haalt een voor hem prachtig moment aan. ,,In Rotterdam heb je al die namen op de winnaarsring. Aan de ene kant staat Paal Haarhuis - Jacco Eltingh (dubbelspelkampioenen 1997 en 1998, red.), met Alex Reijnders en mijn pa Henk als de coaches achter dat traject. En nu aan de andere kant van de muur Matwé Middelkoop - Robin Haase. Daar ben ik heel trots op.”

Sjeng Schalken

Middelkoop won in februari het ATP-toernooi van Rotterdam en stond vorige week met Rohan Bopanna in de halve finale van Roland Garros. Van Hulst had twintig jaar geleden met Sjeng Schalken al een halvefinalist op de US Open. Schalken is nu zijn klankbord op de tennisschool. ,,Wat ik zie, voelt hij. Sjeng is de beste in analyseren, weet altijd de vinger op de zere plek te leggen en houdt mij zo scherp.”

Als geaccrediteerd professional is Van Hulst lid geworden van de PTCA, een organisatie die er de coaches meer bij betrekt. ,,We worden nu ook echt gezien als een onderdeel van de ATP Tour. Onze mening wordt gehoord. Het draait om betrokkenheid. Het is toch wel uniek in tennisland dat wij vanuit de opleiding kinderen van een jaar of twaalf helemaal naar de ATP Tour kunnen brengen. Dat maakt mijn vak ook zo leuk. Omdat mijn spelers me meenemen op de tour, weet ik wat er gebeurt in de tenniswereld. Als ik dingen zie, heb ik met bijvoorbeeld Holger Rune en Casper Ruud meteen hedendaagse voorbeelden voor mijn talenten.”

Komt er weer wat aan dat boven het maaiveld uit kan steken? ,,Hier in het zuiden hebben we mooie groep spelers die dat wel ambieert”, geeft Van Hulst aan. ,,Naar vier, vijf kinderen ben ik nieuwsgierig waar ze over een jaar of tien staan. Of ze dan daadwerkelijk hun gezicht hier in Rosmalen, dus op ATP-niveau en bij de Grand Slams, laten zien.”