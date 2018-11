Wim Drissen (Oranje-Rood) nog altijd koploper Clubheld-verkiezing

Zaalvoet­bal­lers ZVV Eindhoven lopen tegen zwaar verlies aan

23 november De zaalvoetballers van ZVV Eindhoven hebben de goede reeks tegen Groene Ster niet kunnen voortzetten. In de afgelopen vijf onderlinge duels met de ploeg uit Vlissingen werd vier gewonnen en een keer eindigde de wedstrijd in een remise. Vrijdagavond was Groene Ster duidelijk te sterk, 6-1.