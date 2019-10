Winnaar marathon van Eindhoven: inspiratie na verbrijzelde barrière

Eindhoven­se Kim Dillen komt niet in flow en stapt uit: ‘Dit was een heel slechte training, vooral mentaal’

13 oktober Bij het dertig kilometerpunt stapte Kim Dillen zondag gedesillusioneerd uit. De Eindhovense wilde in eigen stad een eerste olympische limietpoging wagen op de marathon, maar het liep niet. ,,Dit is de beste keuze voor nu”, zei Dillen een paar uur later in atletenhotel Pullman. ,,Van een eindtijd van 2.40 word ik ook niet blij en nu heb ik niet de schade van een hele marathon.”